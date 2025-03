Exhiben a Checo Pérez en cartel de la marcha del 8M: Por esto lo acusan

Este sábado 8 de marzo se llevó a cabo la marcha del Día Internacional de la Mujer, que resulta un espacio para mandar un mensaje contra la violencia y el machismo que sufren las mujeres en diferentes entornos sociales.

Exhiben a Checo Pérez

En dicha marcha, sobresalió un cártel en el que resalta la imagen de Sergio Checo Pérez, a quien lo acusan de ser machista. El rostro del piloto mexicano no es el único que se muestra, ya que también figura el de Dani Alves, a quien exhiben de violador por haber agredido sexualmente a una mujer en Barcelona, hecho que provocó su salida de Pumas.

¿Por qué acusan a Checo?

La razón por la que el conductor de Fórmula 1 fue exhibido se debe a una entrevista que le hicieron en 2014. En dicha plática, Checo Pérez fue cuestionado sobre qué opinaba respecto a Susie Wolff, quien en ese momento iba a correr en una práctica libre de un Gran Premio de Fórmula 1.

Aunque en un principio el Ministro de Defensa se expresó bien de su desempeño, dejó en claro que no le gustaría tener a una mujer como compañera, soltando un comentario que no lo dejó bien parado y que causó controversia.

“Una gran piloto y demostrando que las mujeres también pueden estar en este mundo tan difícil… No, no (me gustaría tener a una compañera mujer) imagínate donde te gane una mujer ahí sí ya es el colmo, mejor que se vaya a la cocina”, dijo entre risas.

Dicho comentario generó fuertes críticas contra Checo Pérez, quien posteriormente ofreció una disculpa; sin embargo, a la fecha, muchos le siguen recordando sus terribles palabras.