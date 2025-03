“¿Más respeto no?“: Pollo Ortiz y Fernando Cevallos protagonizan intensa pelea

El Clásico Nacional de Liga MX que disputaron América y Chivas en el Estadio Akron, generó infinidad de críticas, ya que terminó en un gris empate a cero goles en el que ambos equipos se guardaron para la vuelta de octavos de final de Concachampions.

Pollo Ortiz confronta a Cevallos

Uno de los programas en los que más se debatió lo ocurrido en Guadalajara fue en La Última Palabra, donde Raoul Ortiz se burló de Fernando Cevallos, quien aseguró que el aburrido encuentro fue culpa del equipo azulcrema, por lo que aprovechó para lanzarle una indirecta al excomentarista de Televisa Deportes.

“Nada más que el que tiró el partido fue el América y eso invita a que el rival diga que si tú no le estás tomando importancia, nos vamos a jugar todo el miércoles, pues bueno. Yo había escuchado en esta mesa que América le iba a pasar por encima a Chivas. Van 180 minutos y América no ha podido meter gol, me refiero al nuevo en la mesa”, dijo Cevallos.

Dicho comentario no pasó desapercibido por el Pollo Ortíz, quien le pidió más respeto y aprovechó para mofarse de su compañero al apodarlo “Nery Castillo 2”, en referencia a que Fernando Cevallos trabajó un tiempo en España.

“Papito, ¿más respeto no? Abusado, es mi chavo... Como es chistoso este tema porque con esa clase de posturas lo que para unos es jugarse el torneo, la semana, y para otros el objetivo es otro… Nery Castillo 2”, dijo.

La discusión no terminó ahí, ya que Cevallos llamó soberbio al narrador de futbol. “Representas a la soberbia americanista y los sobrados que son siempre que creen que con la maldita camiseta van a ganar”, sentenció.