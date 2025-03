Rodolfo Cota olvida su pasado con Chivas y defiende al Club América

Rodolfo Cota tuvo la oportunidad de enfrentar a Chivas en este Clásico Nacional, donde ambos equipos no se hicieron daño y dejaron todo para el duelo de Concachampions. Sin embargo, el guardameta del América disputó el partido ante su exequipo, con el que consiguió un título de liga y uno de copa. Sin duda, la afición no le perdonó que ahora defienda los colores de su acérrimo rival.

Guadalajara vs. América - Rodolfo Cota Por: MexSport (Luis Fernando Toris/Luis Fernando Toris)

Después de que el choque terminara en un 0-0, Cota habló sobre lo que significa jugar para América y la forma en que lo recibieron en el Estadio Akron.

Reacción de Rodolfo Cota ante los abucheos

“La verdad es que sigo muy contento por jugar, no me lo esperaba. Apenas ayer el profe habló con nosotros y me da la oportunidad de jugar. Imagínate, un Clásico. Me hubiera gustado obviamente ganar, pero sacamos el empate de una cancha complicada“.

“Yo creo que es normal que abucheen cuando uno regresa acá con un club rival, no pasa nada. El respeto que uno le puede dar a un club es cuando estás en él y te comportas, entrenas y te preparas de la mejor manera siempre para beneficio del club“.

“Hoy estoy tranquilo, estoy en América. Obviamente mi club se merece respeto y por eso me preparo todos los días para cuando se llegue a presentar una oportunidad“, dijo el arquero sinaloense.

Último capítulo de la trilogía entre América y Chivas

Dos de tres partidos se han jugado en el Clásico Nacional, en el que Chivas se mantiene con la ventaja del partido de ida en la Concachampions y el empate que tuvieron este fin de semana en la Liga MX. Ahora, las Águilas recibirán a los rojiblancos en territorio capitalino, donde el cuadro de André Jardine está obligado a ganar el encuentro si quiere avanzar a los cuartos de final y tratar de conseguir su boleto para el Mundial de Clubes en la próxima edición.

Concacaf Champions Cup 2025 América vs. Guadalajara Por: MexSport (Carlos Zepeda/Carlos Zepeda)

Fecha: miércoles 12 de marzo de 2025

Hora: 20:30 horas

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: TV Azteca / Tubi