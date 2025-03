¡Siguen los récords negativos! Memo Ochoa llega a los 500 goles recibidos en Europa

La carrera de Memo Ochoa en el futbol mexicano ha dejado una huella histórica, ya que desde sus primeros años demostró ser un futbolista decidido a probarse en el más alto nivel del balompié mundial. Su determinación lo llevó a pisar dos veces Europa, pero lamentablemente para sumar algunas rachas negativas.

En la más reciente jornada del futbol portugués, el arquero mexicano vio actividad en el encuentro AVS vs. Arouca, en donde, lamentablemente, un gol de último minuto sumó a su carrera personal de goles recibidos en Europa, alcanzando las 500 anotaciones en contra.

Es importante mencionar que esta escandalosa estadística se hace aún más alarmante cuando se confirma que estas anotaciones llegaron en solo 316 partidos disputados, lo que ensucia su paso por el Viejo Continente. Asimismo, debemos señalar que apenas el año anterior, Ochoa alcanzó los 1000 goles en su carrera durante 724 partidos jugados en ese momento.

Lista de goles recibidos en Europa

AC Ajaccio - 116 partidos, 186 goles

Standard de Lieja - 86 partidos, 113 goles

Salernitana - 41 partidos, 77 goles

Granada - 39 partidos, 82 goles

Málaga - 19 partidos, 19 goles

Avs Futebol - 15 partidos, 23 goles

¿Cómo sucedió el gol 500 de Memo Ochoa en Europa?

El gol que sucedió al 89′, en el Estadio do Desportivo das Aves rompiendo un empate a cero, fue un disparo de larga distancia de Tiago Esgaigo que rompió un bloque defensivo sólido y tomó a Memo Ochoa mal colocado. Este seguía la jugada de cerca, pero al ser tan repentino el disparo no logró hacer el recorrido y al lanzarse desde el mismo lugar no alcanzó la bola permitiendo la anotación.

Este resultado ahora deja al cuadro comandado por el mexicano al borde de la zona de descenso, en la plaza 15 con 23 unidades.