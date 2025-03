¡Josh Allen para rato! Buffalo Bills extiende el contrato de su quartercack hasta el 2030

Los traspasos de cara a la temporada 2025-26 se están moviendo rápido, y Buffalo Bills aseguró a su mejor jugador, Josh Allen, quien fue el MVP de la campaña pasada por sus grandes actuaciones. Aunque no le alcanzó para obtener el primer Vince Lombardi para Buffalo, sí estuvo por delante de los demás quarterbacks que peleaban por el máximo premio individual de la NFL.

El equipo llegó hasta la final de la Conferencia Americana, donde fue derrotado por Kansas City y, una vez más, se quedó a un paso de llegar al Super Bowl.

Josh Allen firma hasta 2030

El quarterback nacido en California será el mejor pagado en la historia, ya que llegó a un acuerdo con la franquicia por 6 años, en los cuales cobrará 330 millones de dólares, más 250 MDD garantizados.

La lista de los mejor pagados hasta la fecha del 9 de febrero de 2025, según DAZN, la lideraba Dak Prescott con 60 MDD, por encima de Joe Burrow y Patrick Mahomes. Ahora, con este contrato, Allen es el jugador más importante y, sin duda, buscará consagrarse en el Super Bowl de 2026.

Números de Allen en 2024-25

El galardón más importante en el deporte americano se lo llevó el jugador de Buffalo Bills, quien registró 3,731 yardas por pase y 531 por tierra, además de obtener 40 anotaciones.

Calendario de Buffalo Bills

La campaña está por comenzar. Después de que Philadelphia se coronara, ya se conocen los rivales y las fechas en que se enfrentarán los equipos de la NFL. El equipo de Josh Allen arrancará la temporada en casa, obteniendo 9 encuentros como local y 8 como visitante.

Highmark Stadium (local):

Miami Dolphins, New England Patriots, New York Jets, Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals, New Orleans Saints, Tampa Bay Buccaneers, Kansas City Chiefs, Philadelphia Eagles.

Visita:

Miami Dolphins, New England Patriots, New York Jets, Pittsburgh Steelers, Atlanta Falcons, Carolina Panthers, Cleveland Browns, Houston Texans.