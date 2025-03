Arranca la Fórmula 1 2025 sin Sergio Pérez, ¿Pausa o punto final?

La temporada 2025 está por iniciar y marcará un hecho importante para la afición mexicana, ya que será la primera vez en 15 años que Sergio Pérez no estará presente en la parrilla de salida.

El piloto mexicano, que es uno de los exponentes más destacados de la disciplina en la última década, no continuará en la máxima categoría del automovilismo tras ser despedido por Red Bull.

El mexicano Sergio Pérez, de Red Bull, llega a una práctica para el Gran Premio de Abu Dhabi, de la Fórmula 1, el viernes 6 de diciembre de 2024 (AP Foto/Altaf Qadri) AP (Altaf Qadri/AP)

Aunque su ausencia será notable, la posibilidad de su regreso en 2026 parece cada vez más cercana, gracias a un acercamiento con la nueva escudería que formará parte del circuito, Cadillac, que podría ser la puerta de entrada para Checo a una nueva etapa de su carrera.

El futuro de Checo Pérez en la Fórmula 1

Desde que el piloto tapatío se encuentra disponible para firmar con nuevos equipos; el trascendido más fuerte es que Pérez Mendoza se encuentra en pláticas con Cadillac para unirse a la escudería estadounidense en 2026.

Este regreso a la Fórmula 1 no solo se convierte en una esperanza para sus seguidores, sino que también representa una oportunidad dorada para el piloto mexicano.

A pesar de que no existen confirmaciones oficiales de parte de Checo ni de Cadillac, las especulaciones sobre su regreso se intensificaron cuando comenzaron a circular en redes sociales imágenes de llaveros con la bandera de México y el logo de la escudería, un detalle que podría ser interpretado como una pista del futuro de Checo en la F1.

Además, el director de Cadillac, Graeme Lowdon, alimentó los rumores al afirmar que el equipo está buscando a un piloto experimentado para unirse a sus filas: “Necesitamos a alguien con experiencia, que tenga los méritos suficientes para estar en el equipo”, en lo que para todo el mundo de la F1 es una clara referencia a la valía de Checo Pérez, quien a lo largo de su carrera demostró ser un piloto de alto nivel, capaz de enfrentar los desafíos más duros del automovilismo mundial.

El futuro de Checo Pérez sigue en el aire. Foto: Instagram

Los números de Checo Pérez: Un legado en la Fórmula 1

A lo largo de su carrera en la Fórmula 1, Sergio Pérez obtuvo una impresionante cantidad de logros que lo consolidó como uno de los pilotos más respetados de la parrilla. Desde su debut en 2011, corrió 281 Grandes Premios, logrando 6 victorias, 39 podios y 3 pole position. Su victoria más destacada llegó en el Gran Premio de Mónaco en 2022, donde, con un manejo impecable y estratégico, logró superar a sus rivales y conseguir un triunfo legendario.

Además de sus victorias, Pérez demostró ser un piloto clave en el desarrollo de los equipos con los que trabajó; su capacidad para adaptarse a distintos autos y ayudar en el desarrollo del coche lo ha hecho invaluable, especialmente en Red Bull, donde jugó un papel fundamental en apoyar a Max Verstappen para asegurar los campeonatos de constructores para la escudería austriaca.

Aunque hasta el momento no se ha escuchado directamente de Sergio Pérez respecto a su posible regreso a la Fórmula 1 en 2026, su padre, Antonio Pérez Garibay, ha sido el portavoz de sus intenciones; en recientes declaraciones, Garibay dejó en claro que Checo no volvería a la Fórmula 1 si no fuera con un proyecto que le permita luchar por el campeonato del mundo, algo que sigue siendo su gran objetivo en la categoría.

“Esperemos que todo esto sea por muchos años más. Sergio está con las ganas de regresar a ser campeón solamente, es lo único que le falta”, comentó Antonio Pérez en una rueda de prensa, resaltando que el deseo de Checo es competir con las mejores condiciones posibles para lograr el campeonato que aún se le escapa”, declaró.

Aunque la temporada 2025 será sin duda un año de transición para Checo Pérez, con el foco puesto en su potencial regreso en 2026 con Cadillac, los aficionados mexicanos y fanáticos de la F1 en general están expectantes ante lo que podría ser un capítulo final y glorioso en la carrera del piloto mexicano. Con el respaldo de su experiencia, habilidades y determinación, el futuro de Pérez en la Fórmula 1 aún tiene mucho que ofrecer.

Su regreso a Cadillac podría ser la oportunidad de lograr ese anhelado campeonato mundial que ha perseguido durante años y cerrar con broche de oro una carrera que ha sido un verdadero ejemplo de perseverancia, lucha y pasión por el automovilismo. Sin duda, la historia de Checo Pérez en la F1 aún tiene mucho que contar.