“Como todo guerrero no me intimida ningún cabr*n”: Edén Muñoz estrena canción dedicada al Tri

A menos de 500 días para el arranque de la Copa del Mundo 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, el cantautor mexicano, Edén Muñoz, estrenó una melodía dedicada a la Selección azteca.

Fue mediante un evento en el que se anunció la alianza comercial entre Amazon y la Federación Mexicana de Futbol, donde fue presentada la pieza musical del intérprete sinaloense.

“La canción está dedicada a toda esa gente que asiste a apoyar a su equipo favorito, jugadores y jugadoras que dejan no solamente el físico, sino el corazón en la cancha”, dijo.

“Nos prendimos desde el día uno, cuando supimos que podríamos aportar un granito de arena a toda la afición del futbol mexicano, a toda esa gente que asiste a apoyar a la Selección Nacional, incluso a su equipo favorito y jugadores, jugadores que no solo dejan el físico, sino el corazón en la cancha. Jugamos once pero detrás tienen todo un país entero”, añadió.

Así suena la canción

La pieza musical fue compuesta por el propio Edén Muñoz y lleva por nombre “Entregamos Todo”. De hecho, ya fue estrenada en la plataforma de Amazon Music este 10 de marzo.

“Pongo el pecho por la Selección y como todo guerrero azteca no me intimida ningún cabrón, traigo la camiseta bien puesta. Juegan 11 pero detrás traemos a todo un país entero, con la ilusión de verte ganar por cualquier balón voy y me muero. Entregamos por el fut la vida si es necesario, van a ver cómo la afición hace chico al adversario”, es parte de la melodía.

¿Cuándo arranca el Mundial?

La próxima justa veraniega dará inicio el 11 de junio del 2026 en el Estadio Azteca, siendo el Tricolor el encargado de inaugurar el torneo.

Cabe mencionar que México albergará 13 partidos: cinco en el Estadio Azteca y cuatro más en el Estadio Akron y BBVA.