Faitelson estalla contra Marion Reimers por querer llevar a Ochoa al Mundial: “¿Qué ganas?”

Javier Aguirre ya presentó su lista de 23 jugadores para el final four de la Nations League que disputará la Selección mexicana el próximo 20 de marzo ante Canadá y, una de las grandes ausencias, fue Guillermo Ochoa.

Faitelson estalla contra Marion

La no convocatoria del veterano guardameta abrió infinidad de debates sobre si debe seguir siendo requerido o no. Precisamente, este tema causó molestia en David Faitelson, quien estalló contra Marion Reimers por querer llevar a Ochoa a la próxima justa veraniega.

Fue durante el programa Tercer Grado Deportivo, donde la comentarista de TNT Sports opinó que Paco Memo debe ser considerado como tercer portero debido a que puede ser una especie de guía para las nuevas generaciones, además de fungir como un líder en el vestidor.

“Yo sí vería a Guillermo Ochoa como un buen tercer portero si es que se mantiene en ese nivel, porque sí creo que lo que México necesita, en la formación de futbolistas, es que otros les marquen el camino, porque el cambiadero de entrenadores es permanente. Entonces, en ese sentido, sí veo que lo merece”, mencionó Marion.

Dicho comentario no cayó nada bien en David Faitelson, quien de inmediato expresó su molestia contra Reimers y sus demás compañeros en la mesa, quienes apoyan la moción de que el cancerbero del AVS de Portugal acuda a la próxima Copa del Mundo.

“¿Qué vas a ganar con llevar a Ochoa? A él ya lo viste, ya fue. No entiendo la forma de pensar de ustedes en algunas cosas, pero el tema aquí tiene que ver con que podemos llevar a un jugador joven para que aprenda, para que se desarrolle... para qué llevamos a un tipo de 38 años, despierten por favor”, dijo Faitelson.

“Pero no te enojes, yo no lo voy a llevar, lo va a llevar Aguirre, qué bueno (que no piensas como nosotros)”, respondió Marion Reimers.

Por último, el exconductor de ESPN aseguró que Javier Aguirre prefiere convocar a un jugador joven antes que a un veterano, por lo que dejó en claro que sería una vergüenza llamar a Ochoa solo para que cumpla su sexto Mundial.

“El otro día nos decía Javier Aguirre que le daba un papel muy bajo al tercer portero en los Mundiales de futbol, dice que toma un poco más el papel de acompañante, que ya ha pasado, pero y creo que él, al voltear a ver a Rafa Márquez dice, le puedo ayudar a preparar a un portero para el 2030, que vea como son los entrenamientos, la presión. Para mí, sería una vergüenza absoluta llevar a Guillermo Ochoa solo para que cumpla con el deseo de ser el único futbolista en la historia con seis campeonatos mundiales”, sentenció.