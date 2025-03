“¿Queremos esperar a que alguien muera?“: Acusan a FIFA por bloquear revisión laboral en Estadio Azteca

En un hecho sorpresivo, el Sindicato Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM) señaló a la FIFA de bloquear el acceso para realizar una inspección en el Estadio Azteca, uno de los recintos emblemáticos de la Copa Mundial 2026.

Con las obras de renovación del estadio en marcha, el sindicato denunció que se le negó la entrada a pesar de haber solicitado verificar las condiciones de los trabajadores.

Estadio Azteca remodelación Está planeado que quede listo para finales del 2025 (@brayanmaruree1)

FIFA evita una supervisión necesaria para proteger los derechos laborales

La ICM denunció que, a pesar de las negociaciones previas y la disposición de las autoridades locales, la FIFA se retiró de su compromiso de permitir inspecciones independientes.

Esta decisión generó preocupación sobre las obligaciones de la FIFA en materia de derechos humanos y su responsabilidad de prevenir la explotación en los proyectos de infraestructura relacionados con la Copa Mundial.

“La FIFA sigue prometiendo al mundo un espectáculo mientras evade su responsabilidad con los mismos trabajadores que lo hacen posible. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no tiene problemas para aparecer en sesiones de fotos con el presidente de los EE. UU., pero la FIFA ni siquiera puede garantizar protecciones básicas para los trabajadores que construyen su propio espectáculo de la Copa Mundial.

Si la FIFA puede organizar patrocinios multimillonarios y experiencias VIP, seguramente puede asegurar que los trabajadores tengan salarios decentes y condiciones seguras”, declaró Ambet Yuson, secretario general de la ICM.

La ICM destacó el peligroso panorama de la industria de la construcción en México, caracterizada por altas tasas de accidentes, informalidad y baja densidad sindical.

Los trabajadores migrantes, especialmente de Centroamérica, son los más vulnerables, a menudo atrapados en empleos de bajos salarios y sin protección.

“Sin organización democrática, no hay forma de asegurar que se respeten los derechos de los trabajadores en el sitio. La mera presencia de un sindicato no es suficiente; las protecciones reales requieren una voz verdaderamente independiente para los trabajadores, no estructuras alineadas con los intereses de los empleadores”, afirmó Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT).

La FIFA justificó su negativa argumentando que ya cuentan con un sindicato de trabajadores y que no se han reportado accidentes; sin embargo, la ICM advierte que esto podría ser una cortina de humo para ocultar violaciones a los derechos laborales.

“En todas las Copas del Mundo mueren trabajadores de construcción, ahora no hemos escuchado de algún caso en México, pero ¿Queremos esperar a que alguien muera y luego inspeccionamos?”, cuestionó Yuson.

La controversia generó un llamado a la FIFA para que rinda cuentas y permita la supervisión independiente de las condiciones laborales en los estadios del Mundial 2026. La ICM advierte que, de lo contrario, se sentará un precedente peligroso para futuras Copas del Mundo.