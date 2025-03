RoRo debutará como boxeadora en La Velada del Año V

La influencer gastronómica RoRo sorprendió a todos al darse a conocer que formará parte de La Velada del Año V, donde se enfrentará con Abbyimu, en un combate de boxeo, el próximo 26 de julio en el Estadio La Cartuja, de Sevilla.

La participación de Rocío Bueno crea expectativa debido a que contrastará con la imagen que presenta en redes sociales, donde comparte contenido de cocina, además de que es criticada por promover el “trad wife”, tendencia en la que las mujeres actúan de manera tradicional con sus parejas y en las tareas del hogar.

Durante su participación en la conferencia de prensa, Abby lanzó una advertencia a su rival. “Creo personalmente que cuando RoRo me tenga en el ring va a sentir miedo, si se le puede decir de alguna manera”, dijo.

Por otro lado, Ibai Llanos, creador de La Velada, señaló que RoRo podría estar en desventaja debido a que su contrincante es 20 centímetros más alta que ella, a lo que la joven de 22 años señaló: “A nivel altura, a nivel físico estoy en desventaja, pero no tengo miedo. A mí me hizo mucha ilusión cuando me lo ofreciste y me daba igual quién fuera el rival”.

Confirma su feminismo

En la conferencia de prensa surgió el tema del feminismo y Rocío Bueno aseguró que ella es feminista, por lo que a pesar de los ataques le realizaba Abby, ella no respondería de la misma forma.

“Si me enfadas no te voy a sonreír. Yo no voy a decir nunca nada malo de ella ni de nadie, yo soy feminista y nunca voy a hundir a una mujer, menos insultarla”, expresó.

Estas palabras causaron risas en Abby, quien volvió a criticar su postura, señalando que tal vez por el momento es feminista, pero “si bajas en sus videos” encontrarían otra cosa.

Sin embargo, los seguidores de RoRo la defendieron con comentarios irónicos, usando su famosa frase “A Pablo se le antojó” o similares. “Preparará un plato de puños porque Pablo se lo pidió”, “Hoy a Pablo le apetecía que ganara la Velada del Año”, “Roro construyó el ring y fabricará sus propias guantes de boxeo”, ”A Pablo se le antojó que gane una pelea de box”, publicaron.

Alana vuelve al ring

Otra de las participantes que se confirmaron que pelearán en La Velada del Año V fue la mexicana Alana Flores, quien ahora se medirá con Ari Geli, ante la que buscará refrendar su triunfo.

Hay que recordar que en 2024 ya compitió y superó con autoridad a la española Nissaxter. En la edición del año pasado también estuvo la regiomontana Amablitz, que se impuso sobre Zeling.

Alana ha estado en boca de todos en las últimas semanas desde que se confirmó que inició una relación con el futbolista del América, Sebastián Cáceres, por lo que muchos la culpan de la baja de juego del uruguayo.