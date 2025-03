Alan Pulido justifica agresión de su afición a Kevin Álvarez y periodista explota en su contra

Este miércoles 12 de marzo llegará a su fin la trilogía de Clásicos Nacionales que paralizó al país entero durante una semana y previo a que esto suceda, algunos protagonistas del duelo dieron unas palabras, siendo las que más eco generaron las de Alan Pulido.

El delantero fue cuestionado sobre lo sucedido en el Estadio Akron, donde los jugadores del América se encararon con la porra local, desencadenando una reprobable agresión que afectó la pierna de Kevin Álvarez. En respuesta, el 9 del rebaño aseguró que también existieron provocaciones de los futbolistas sorprendiendo a todos en el gremio.

”Creo que las dos partes se equivocan. Los jugadores por provocar a la afición y obviamente también la afición por lanzar este tipo de objetos. Para toda acción se pide una reacción y las dos partes estuvieron mal. Ojalá y se pueda corregir esto porque pudo haber sido algo más complicado”, mencionó Pulido.

Explotan las críticas contra Alan Pulido

Como ya mencionamos, la opinión del goleador no fue bien recibida en el gremio deportivo al sentirse como una justificación a la agresión y una de las réplicas más fuertes fue la que realizó el periodista Juan Carlos Zúñiga, quien se lanzó contra Pulido.

“Alan Pulido no caigas en la ignorancia, de verdad mide tus palabras. Eso de que la culpa fue de Kevin Álvarez por provocar a la gente de Chivas, que le lanzaran un botellazo que pudo haber terminado en algo más, que a toda acción hay una reacción, si vas a decir estupideces mejor no digas nada. Esto es lo que no queremos en la Liga MX, justificar”, aseguró en su programa especialista de Caliente TV.

Asimismo, el periodista aseguró que la acción de mostrar el parche de tricampeón no es detonante justificado para que se desencadene una agresión, solicitando a la Liga MX medidas inmediatas para que no sigan dando estas situaciones en los estadios.