Alan Pulido: “No veo como una obligación ser campeón”

Alan Pulido, delantero de las Chivas, sabe que su equipo está ante la gran oportunidad de eliminar al América en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf; sin embargo, aceptó que no tienen la obligación de ser campeones en este torneo o en la Liga MX, donde las Águilas ya superan por cuatro títulos al Rebaño sagrado.

“No lo veo como una obligación, pero obviamente uno siempre quiere ser campeón, uno trabaja para eso. América tiene varios títulos en el tiempo que yo no estuve, pero yo me enfoco en el presente y creo que tenemos un buen grupo que quiere sacar a Chivas adelante y eso se ve en el compromiso dentro del terreno de juego”, declaró en conferencia de prensa.

Aunque también aclaró que cada jugador debe saltar al campo de juego para pelear por triunfos o títulos. “Vengo con mucha ilusión de quedar campeón otra vez, de aportar mi experiencia. Hay que demostrar la grandeza que identifica a este gran club y junto con todos mis compañeros acatar las órdenes de Gerardo para juntos poner a Chivas en lo más alto que es lo que todos nosotros queremos”, señaló.

Sobre el juego de este miércoles con los azulcremas, apuntó que ellos han mejorado, lo cual se vio reflejado en los dos anteriores clásicos. “Nosotros nos enfocamos en nosotros. Estos dos juegos hemos mejorado muchísimo, hemos planteado una idea de juego. Hay cosas muy positivas, mañana es un partido muy importante y depende de nosotros mismos. Trataremos de conseguir ese pase que es nuestra mentalidad. Nosotros estamos enfocados en nosotros mismos”, comentó.

“Toda acción tiene una reacción”

Alan Pulido también fue cuestionado sobre los episodios violentos que se presentaron el sábado pasado durante el Clásico de la Liga MX, a lo que el delantero no dudo en señalar que ambas partes se equivocaron.

“Creo que las dos partes se equivocan. Tanto los jugadores por provocar a la afición y obviamente también la afición por lanzar este tipo de objetos. Yo he dicho que para toda acción existe una reacción y creo que las dos partes estuvieron mal. Ojalá y se pueda corregir esto porque creo que pudo haber sido algo más complicado”, agregó.