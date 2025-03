Agreden con arma blanca a reportero tras el América vs. Chivas en el Cd. de los Deportes

La imponente victoria del Club América ante Chivas en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf se vio manchada por los actos de violencia que ocurrieron dentro y fuera del Estadio Ciudad de los Deportes.

Periodista fue agredido

Tras difundirse diferentes videos sobre peleas entre aficionados en distintos puntos del inmueble, recientemente se dio a conocer que un periodista fue agredido con un arma blanca.

De acuerdo con información de Mediotiempo, el reportero, que acudió al estadio para cubrir el partido, se encontraba grabando una riña en las inmediaciones del recinto cuando de pronto, un arma punzocortante le cortó la oreja.

La citada fuente señala que la herida fue profunda y que incluso requirió suturada, por lo que el comunicador tuvo que ser trasladado a un hospital al sur de la Ciudad de México para ser atendido. Afortunadamente, se encuentra bien de salud.

Posteriormente, David Faitelson, reveló que el reportero agredido fue Édgar Contreras, quien trabaja en el periódico Reforma, confirmando que pasó la noche en el hospital, por lo que condenó este tipo de actos en los estadios de futbol.

“Mi más completa solidaridad con el periodista de Reforma, Édgar Contreras, quien anoche fue atacado de forma cobarde mientras hacía su trabajo en el Estadio Ciudad de los Deportes. Me reportan que pasó la noche en el hospital después de una herida con un arma punzocortante. Terrible, esto no puede seguir sucediendo, ¿problema de futbol o de la Alcaldía Benito Juárez? No lo sé. Un periodista amaneció esta mañana en el hospital”, escribió el analista de TUDN en su cuenta de X.