David Faitelson defiende a Chivas tras su eliminación ante América: “Su grandeza no está en duda”

La eliminatoria de octavos de final en la Copa Capeones de la Concacaf ha dejado en los aficionados rojiblancos una dura sensación de derrota e incertidumbre por su caída a manos del América, misma que también ha desatado una ola de críticas a la que el periodista David Faitelson respondió de forma contundente.

Tras confirmarse la eliminación del rebaño en una escandalosa goleada, los aficionados comenzaron a llenar las redes sociales de cuestionamientos al equipo tapatío por su desaparición en los escenarios importantes del futbol y su poca contundencia al enfrentar al acérrimo rival en los últimos años.

¿Qué mencionó David Faitelson en redes sociales?

Ante esto, David Faitelson se hizo presente en redes sociales asegurando que sin importar la actualidad del rebaño, el cuadro de Guadalajara no pierde su etiqueta de grande y no debe ser cuestionado, pues tiene un pasado de gloria que o avala como no de los equipos insignia de la Liga MX.

“La “grandeza” de Chivas no está en duda de ninguna manera. Son épocas complejas que el club tendrá que resolver, pero Chivas es y seguirá siendo un equipo histórico, legendario y glorioso. Lo que el América intenta hoy, Chivas lo hizo hace 70 años“, señaló el exESPN en su cuenta oficial de X

Como era de esperarse, uno de los aspectos que más llamo la atención de su declaración fue el haber señalado que América no ha alcanzado el nivel de gloria que manejó Chivas en anteriores décadas. Esto porque actualmente las águilas son el cuadro más ganador de México y el rival a vencer por su poderoso plantel.

“La grandeza de las Chivas fue en los 50’s y 60’s, después de eso solo han ganado 4 ligas en casi 60 años”, “Como siempre viviendo del pasado”, y “Y dicen que Chivas no es un equipo apapachado”, fueron algunos de los comentarios en los que se arremetió contra el periodista.