“El que cometió el error fui yo”: Héctor Herrera revela detalles de su divorcio con Shantal Mayo

Héctor Herrera ha estado en boca de todos en los últimos días, pues hace poco surgieron rumores respecto a que su exesposa, Shantal Mayo, le habría sido infiel con Igor Lichnovsky, jugador del América.

Incluso, hubo versiones que apuntaban a que, el motivo de su separación habría sido por una infidelidad; sin embargo, la expareja del centrocampista mexicano, salió a dar la cara y negó las acusaciones en su contra.

HH confiesa que un error suyo fue el motivo

En medio de esta controversia, Héctor Herrera rompió el silencio y, en entrevista con Adela Micha, dio detalles sobre su separación con Shantal Mayo, dejando en claro que un error suyo fue el motivo de su separación, y no de su expareja, como se ha estado rumorando.

“La han criticado mucho, ha recibido muchos comentarios negativos y eso me parece injusto. Ella es la menos culpable de nuestra ruptura, del término de nuestro matrimonio. A mí no me gusta, me duele lo que está pasando, el que cometió el error fui yo y no me parece bueno que la estén acusando”, explicó.

“Yo cometí un error que prefiero no entrar en detalles porque tengo dos hijos y van a ver la conversación. Soy consciente de lo que hice y asumo mi responsabilidad, estoy pagando las consecuencias pero estoy tranquilo. Me hubiese encantado seguir, nunca me quise separar”, sentenció.

Es importante mencionar que, tras su separación, Shantal Mayo y sus hijos viven en Houston, mientras que solo el jugador se mudó a Toluca, tras haber fichado con los Diablos.