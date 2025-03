“Ching* a mi madre si no hacemos de Chivas el mejor equipo de México”: Amaury Vergara

En días recientes la afición de Chivas ha recibido un fuerte impacto al concretarse su eliminación a manos del América en la Copa Campeones de la Concacaf. Este tema ha desatado una lluvia de críticas hacia el presidente del equipo, Amaury Vergara, quien ha tenido una gestión gris desde la sucesión de su padre y al mismo tiempo ha asegurado que busca regresar a Chivas a lo más alto.

En redes sociales, se han mostrado estos comentarios negativos y revivido algunos clips de Vegara hablando de sus planes con Chivas. Uno de los clips que más ha causado revuelo es uno sustraído de una aparición del mandatario en el evento Extravaganas 2025 de su empresa Omnilife, en el que se le cuestionó sobre el camino del rebaño y este sorprendió con su respuesta.

“Mi sueño es el mismo que el de mi jefe (Jorge Vergara), Chivas tiene que ser el mejor equipo de México todos los días y lo vamos a lograr, chingo a mi madre si no. Yo me comprometo y le digo a todo el mundo que a diario me la juego por Omnilife y Chivas, porque entre más me dicen que no puedo, más huevos le quiero poner”, mencionó en charla con Julio César Chávez.

Guadalajara fue eliminado posteriormente de la Concachampions

Como ya mencionamos con anterioridad, el equipo fue eliminado a manos del América en el Estadio Ciudad de los Deportes, pero lo curioso del tema es que este video fue grabado el fin de semana anterior a la eliminación.

En ese momento Chivas se encontraba arriba en la serie de octavos de final 1-0 y venía de empatar sin goles en el duelo liguero de la jornada 12, emocionando al público, pero solo unos días después el acérrimo rival les marcó 4 tantos en la capital y los eliminó de la competencia.