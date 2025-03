¿Otro mexicano a la WWE? Adelantan llegada de Rey Fénix, hermano de Penta, a la compañía

Solo unos meses después de haber visto el debut y ascenso de Penta Zero Miedo en la WWE, la compañía ha decidido ir a la carga por otro exponente de la lucha mexicana, Rey Fénix. El gladiador es uno de los grandes deseos de los aficionados de la compañía y tras meses de negociación, su incorporación parece ser un hecho.

Durante el reciente programa semanal de SmackDown, en las pantallas del inmueble en España y los seguidores remotos apareció un video promociona de un próximo talento que llegará al ring de la WWE.

En este video se puede apreciar entre sombras la figura del luchador caminar por las cuerdas y posar en el esquinero. Es importante destacar que los aficionados han apuntado a Rey Fénix porque la silueta porta una máscara con los bordes similares a los del mencionado luchador.

Asimismo, se muestra en plano detalle las manos del luchador y este porta un tatuaje en la mano derecha, mismo que posee Rey Fénix. Mencionar que este fichaje cobra mucho valor si mencionamos que en la vida real es hermano de Penta Zero Miedo y en otras promociones han mostrado su talento conjunto al coronarse en repetidas ocasiones bajo el nombre de Lucha Brothers.

¿Por qué Rey Fénix no llegó al mismo tiempo que Penta a la WWE?

La razón por la que ambos luchadores no compartieron cartel de presentación en la compañía fue que los dos tenían contrato vigente on All Elite Wrestling y de este solo Penta pudo ser liberado. Por su parte, Fénix tuvo que esperar varios meses para poder salir de la compañía.

Este cambio se dio recientemente este 3 marzo, cuando se filtró que AEW eliminó todo lo relacionado con el luchador de su página, sumado a que lo había dejado fuera de actividad desde el pasado julio de 2024.