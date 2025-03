Fans de Checo Pérez se burlan del choque de Liam Lawson, ¿Red Bull ya se arrepintió?

La temporada 2025 de la Fórmula 1 ya dio el banderazo de salida con el Gran Premio de Australia, lugar donde Liam Lawson tuvo una desastrosa participación al abandonar la carrera en la vuelta 12.

La lluvia en el Circuito de Albert Park le hizo una mala jugada a varios pilotos, entre ellos al neozelandés, quien perdió el control de su monoplaza en una curva para después estampas contra el muro de contención.

Para su mala fortuna, este incidente le impidió continuar en la pista, por lo que tuvo un triste debut en el Gran circo, pero además, recibió cientos de burlas en redes sociales, donde muchos aficionados celebraron que haya iniciado con el pie izquierdo con Red Bull, pues cabe recordar que fue el reemplazo del mexicano, Sergio Checo Pérez, para este 2025.

“Ya no voy a poder festejar podios de Checo Pérez, ahora mis alegrías en F1 serán todas las ocasiones en que ve a Liam Lawson estampado contra el muro... Algo me dice que seré muy feliz”, “Por eso no es bueno escupir para arriba banda, es malísimo”, o “Checo Pérez viendo que el RB21 es una mierd@ de coche, que Liam Lawson es malísimo y que todas las decisiones del viejo tuerto y racista fueron erróneas”, fueron algunos de los comentarios.

¿Red Bull se arrepiente de Lawson?

Tras la mala carrera de Liam Lawson, Christian Horner, jefe de la escudería austriaca rompió el silencio y, fuera de molestarse, salió en defensa de su nuevo piloto.

“Ha sido un fin de semana difícil para él. Cambiamos el coche para ponerle un poco más de carga aerodinámica, es una pista muy difícil para adelantar. Corrimos el riesgo de dejarlo fuera porque estaba fuera de los puntos y pensamos, ‘sabes qué, tira los dados, quizás salga bien’, pero ese fue exactamente el momento en el que empezó a llover más, así que es difícil culparlo por ello”, mencionó ante los medios.

“Por ese último trompo, creo que el único destello de luz que puede sacar de ello, que con los neumáticos de seco marcó la segunda vuelta más rápida del gran premio, así que creo que si hay algo positivo, es que su ritmo no es tan malo”, sentenció.