Pumas y Efraín Juárez se lanzan contra el arbitraje y Sergio Ramos: Exigen investigación

Los Pumas de la UNAM cayeron 3-1 ante Rayados de Monterrey en un juego lleno de polémica en Ciudad Universitaria, ya que el árbitro central anuló tres goles a los auriazules que pudieron haber cambiado el rumbo del encuentro.

Juárez estalla contra el arbitraje

Al término del partido, Efraín Juárez, técnico de los felinos, expresó su inconformidad contra el arbitraje, pues considera que su equipo se vio perjudicado por las decisiones del silbante.

El timonel de 37 años hizo énfasis en Sergio Ramos, asegurando que se debió haber ido expulsado desde el minuto 20, por lo que se dijo molesto de las faltas que cometió el histórico defensa español y que le fueron perdonadas.

“He estado en diferentes países, Europa, Sudamérica, Norteamérica y sé lo que es ser extranjero, nosotros debemos proteger mucho nuestro futbol mexicano porque viene mucha gente de fuera a aportar, pero hay otra gente que me parece que el central de ellos tiene que estar afuera desde el minuto 20, que más allá de que se llame como se llame tiene que ser ejemplo, porque si eso lo hubiera hecho uno de nuestro país seguramente estaría fuera desde el minuto 20 y no al 90 para querer compensar, y eso me molesta”, declaró en conferencia de prensa.

“Hay cosas que no van, le mete el codo a un niño que un día antes había dicho que era su ídolo y esas cosas no van conmigo, más allá de todo, respeto, pero eso no lo puedo permitir”, añadió.

Pumas se queja formalmente

Posterior a las palabras de Efraín Juárez, Pumas emitió un comunicado en el que expresó su inconformidad por el arbitraje, asegurando que perjudicó directamente en el marcador, por lo que pidieron al director general de la Comisión de Árbitros, Juan Manuel Herrero, hacer un análisis detallado para tomar cartas en el asunto.