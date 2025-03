Carlos Hermosillo advierte a sus fans de posibles estafas con camisetas autografiadas

Las camisetas de futbol se han convertido en objetos de colección, en especial cuando son ediciones especiales o si cuentan con el autógrafo del futbolista cuyo dorsal y número están impresos, por lo que los fanáticos están dispuestos a desembolsar grandes sumas de dinero para adquirirlos; sin embargo, en varias ocasiones todo se puede tratar de una estafa, tal y como denunció Carlos Hermosillo.

La leyenda de Cruz Azul advirtió a sus seguidores que se ha percatado de que en algunos lados se ofrecen algunos jerseys con su nombre y que supuestamente el firmó, por lo que le pidió a la gente que no caigan en estafas.

El Gigante de Cerro Azul comentó que vio que en algunos sitios se vende la camiseta que usó en la final de 1997, cuando la Máquina superó al León con un penal que él cobró mientras sangraba de la cara.

No obstante, Hermosillo aclaró que eso no puede ser posible, porque su hijo es quien tiene la camiseta original. “He estado viendo que están vendiendo una camiseta con mi número y apellido a un precio exagerado. Para que no los engañen. La camiseta original del campeonato, la que tiene sangre, la tiene mi hijo. Para que no los engañen…“, señaló en un video compartido a través de X.

También le pidió a los aficionados que no paguen precios exorbitantes por camisetas con su nombre y número. “He estado viendo en algunas plataformas donde venden productos, camisas... hay una de Cruz Azul con el número 27 y con mi apellido. No compren esas camisas, seis mil 500 pesos, 11 mil y pico de pesos... por favor que no les vean la cara, no vale la pena”, dijo.

Además de que le dio un tip a la gente para conseguir los jerseys de manera más económica y sin el riesgo de ser estafados. “Es más fácil que busquen la marca o al proveedor y la manden a hacer. Les va a salir muchísimo más barato... Y si trae una firma, quiero decirles que no es mía, quiero decirles que no es mía, no compren, no gasten en esas cosas”.

“Vuelvo a repetir, mejor márquenle a la marca, el patrocinador o al proveedor y cómprenla ahí. Créanme que les va a salir muchísimo más barato mandarlo a hacer, le mando un fuerte abrazo con todo mi cariño, soy su amigo Carlos Hermosillo”, agregó.