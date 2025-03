Liga de Naciones, la pesadilla del Tricolor y de los entrenadores

El Vasco debe superar este jueves a Canadá para no sumar un nuevo fracaso.

La Concacaf estableció la Liga de Naciones en 2019 para que las selecciones de la zona tuvieran juegos más competitivos y ayudar a desarrollar su nivel de juego; sin embargo, este torneo ha resultado una verdadera pesadilla para México, debido a que no ha podido levantar la copa e, incluso, ha provocado el despido de entrenadores.

La primera edición, 2019-2020, generó mucha expectación en la Federación Mexicana de Futbol, de sumar otro título oficial; sin embargo, le generó problemas a Gerardo Martino, entonces director técnico del Tricolor.

El conjunto azteca superó sin problemas la fase de grupos, donde ganó sus cuatro partidos a Panamá y Bermudas. Aunque en el Final Four ya fue otra historia. En la semifinal se midió con Costa Rica y le costó mucho trabajo superarlo, al grado de que requirió los penales (5-4). Mientras que en la final se encontró con Estados Unidos, que terminó siendo superior y se impuso 3-2, por lo que los vecinos del norte se proclamaron como los primeros campeones de la Nations League.

El equipo del Tata fue a la baja tras ganar la Copa Oro 2019 (Hector Vivas/Getty Images)

A partir de ese momento, el proyecto del Tata Martino empezó a ser cuestionado. En la Copa Oro de 2021 volvió a perder una final con los estadounidenses y, ya en la Copa del Mundo de Catar 2022, no logró superar la fase de grupos, por lo que dejó su cargo tras el papelón en el Mundial.

Efímero paso de Cocca

Diego Cocca fue el elegido para suplir al Tata Martino. Su primera labor fue superar la fase de grupos de la Liga de Naciones 2022-2023, la cual logró, pero, ya en el Final Four, todo fue un desastre.

Diego Cocca no logró llegar a la Copa Oro (Jorge Martinez/Jorge Martinez)

En las semifinales se encontró con Estados Unidos, que terminó dándole un baile a México con una goleada de 3-0. El equipo de las barras y las estrellas se convirtió en bicampeón al vencer a Canadá en la final.

Mientras que la Selección mexicana apenas pudo vencer a Panamá (1-0) para quedarse con el tercer lugar. Debido a esto, Cocca fue despedido por Juan Carlos Rodríguez, comisionado de la FMF, quien tenía poco de haber asumido el cargo después de la salida de Yon de Luisa.

El argentino solo estuvo cuatro meses al frente del Tri, es decir, solo dirigió siete partidos, pero la humillante derrota ante Estados Unidos, que derivó en no poder ganar el certamen de la Concacaf, fue lo que precipitó su salida.

Lozano también falla

Con el despido de Diego Cocca, Jaime Lozano fue nombrado entrenador interino del Tricolor, debido a que se tenía la Copa Oro 2023 encima. El Jimmy realizó un buen trabajo y aprovechó que Estados Unidos y Canadá participaron con equipos alternos, por lo que logró coronarse en el certamen principal de la Concacaf.

Ante esto, la FMF confirmó al mexicano como director técnico de la Selección mexicana para que comandara el proyecto rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El Jimmy cumplió como interino, pero después falló en la Liga de NAciones / @miseleccionmx

La primera gran prueba para Lozano fue la Nations League 2023-2024. Para esta tercera edición, el formato cambió y ahora México ya no disputó la fase de grupos, por lo que su participación arrancó en los cuartos de final.

El Tri, nuevamente, vivió una pesadilla. En esta fase se enfrentó con Honduras, que estuvo muy cerca de eliminarlo, pero el equipo de Lozano logró empatar el global de último minuto y todo se definió en penales, a favor de México (4-2).

En semifinales tuvo un breve respiro, debido a que se impuso 3-0 sobre Panamá; sin embargo, en la final, otra vez se encontró con los estadounidenses, que terminaron por quedarse con el triunfo con un 2-0 y con el tricampeonato.

De esta forma, se sumó otro fracaso en la Liga de Naciones, pero Lozano no fue despedido debido a la cercanía de la Copa América 2024, aunque el proceso del Jimmy quedó con muy poco margen de maniobra, el cual se acabó cuando no logró superar la fase de grupos del certamen de la Conmebol.

Debido a estos antecedentes, la presión sobre Javier Aguirre es muy grande, pese a que aseguran, tanto él como la FMF, que el principal objetivo es el Mundial 2026; no obstante, México ya no se puede dar el lujo de no ganar la Liga de Naciones.