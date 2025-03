Tata Martino reconoce que se equivocó al no llamar a Santi Giménez al Mundial: “Lo acepto”

El Mundial de Qatar 2022 quedará marcado como la peor participación de la Selección mexicana en los últimos 50 años, ya que se quedó fuera de la fase de grupos.

Sin embargo, una de las cosas que más polémica generó en aquel torneo, fue que Gerardo Martino, entonces técnico del Tricolor, decidió no llamar a Santiago Giménez, quien recién iniciaba su aventura por el viejo continente y que era el goleador de la Europa League en ese momento.

Tata acepta que se equivocó

Tras casi tres años de aquella controversia, el entrenador de 62 años rompió el silencio y, en entrevista con ESPN, reconoció que tal vez sí pudo haberse equivocado en no llamar al Chaquito en aquella justa, pues cree que cualquier otro técnico en su lugar sí lo hubiera hecho.

“Puede ser, lo acepto. Puede ser que sea una mirada. Evidentemente, yo tomé otra decisión, pero acepto que pudo ser una mirada válida y que cualquier otro en mi lugar la pudo haber llevado adelante”, mencionó.

Previo a Qatar 2022, el timonel argentino declaró que el Bebote marcaba muchos goles, pero jugaba poco, por lo que ahora, dejó en claro que, aunque Santi atravesaba un buen momento con el Feyenoord en su llegada a Países Bajos, no era el mismo jugador que es hoy.

“Insisto: aquel ‘Chaquito’ de la época de la Copa del Mundo no era el mismo que tenemos hoy. No lo quiero usar como excusa, y por eso digo que quizá usted tenga razón y quienes piensen que sí”, añadió.

Por último, Gerardo Martino aplaudió el crecimiento de Santiago Giménez en el último año, por lo que lo considera el mejor futbolista mexicano de la actualidad.

“Veo la evolución que ha tenido ‘Chaquito’ y me parece impresionante. Santiago probablemente sea el futbolista mexicano de mejor actualidad, pero aun así he escuchado o he visto partidos de Copa Oro o Nations League y termina, muchas veces, siendo un jugador discutido y vaya que está yendo por un buen camino. Lo ha contratado el Milan, una de las instituciones más grandes de Europa. Y bueno, esto es lo que veo y lo que me imagino para muchos jugadores mexicanos para tener una mejor selección”, sentenció.