Aficionados recuerdan el emotivo discurso con el que Verstappen se despidió de Checo Pérez

(Photo by Mark Thompson/Getty Images)

El arranque de la Temporada 2025 en la Fórmula 1 ha dejado una lluvia de emociones en los aficionados debido a que la primera carrera arrojó resultados bastante sorpresivos, siendo el más evidente el segundo puesto de Max Verstappen en el Circuito de Albert Park.

Sumado a este resultado, los aficionados de Red Bull y Checo Pérez presenciaron como el coequipero del neerlandés, Liam Lawson, vivió una desastrosa tarde, haciéndolos recordar un emotivo momento en el que el monarca del deporte motor envío un lindo mensaje al mexicano reconociendo su trabajo y amistad.

En redes sociales comenzó a circular un video en el que se puede ver como en épocas decembrinas a Max Verstappen le entregan un regalo que al quitarle la envoltura resulta ser una foto del momento en el que este se coronó campeón por primera vez en 2021.

Ese momento es bien recordado por la hazaña que significó para la escudería de los Toros Rojos conseguir la corona y por el gran momento que regaló el mexicano al esperar con un abrazo a su compañero tras la última carrera de aquella temporada.

“Claro que me acuerdo de esto. Él ha sido un gran compañero de equipo para mí y como pueden ver en la foto, sin él la victoria en esa carrera no hubiera sucedido, así que siempre estaré agradecido por ello con él. Lo que realmente valoro de él es que disfruta, directo, honesto y no son muchas las ocasiones en las que tienes un compañero así y te puedes expresar de esa forma de él. Estoy muy agradecido con Checo, como persona y solo como compañero de equipo; fue un gusto haber trabajado con él”, mencionó.

¿Cuál es la actualidad de Sergio Pérez?

Recientemente, se ha comentado que el piloto mexicano disfruta mucho de su tiempo libre tras su repentina salida de Red Bull y por ello aún no piensa en cuál será su siguiente paso profesional; sin embargo, esto cambiará a mediados de año, cuando el mexicano decida analizar las ofertas que tiene en la mesa y elija un nuevo destino.

Mencionar que la incursión de Cadillac en el gran circo apunta a ser su mejor opción para volver a la pista el siguiente año, pero aún no hay nada seguro en su futuro.