Carlos Alcaraz se desmarca de la demanda de Novak Djokovic

El cuatro veces campeón de Grand Slam, Carlos Alcaraz, dejó claro que no respalda la demanda colectiva presentada por la Asociación Profesional de Jugadores de Tenis (PTPA) contra los organismos rectores del deporte, y que ni siquiera estaba al tanto de la acción legal.

¿Cuál es la postura de Carlos Alcaraz?

En una conferencia de prensa previa al Abierto de Miami, el tenista español se mostró sorprendido por la demanda, que fue presentada en Nueva York, Bruselas y Londres contra entidades como la ATP, la WTA, la ITF y la ITIA.

“Hay algunas cosas con las que estoy de acuerdo. Hay otras cosas con las que no estoy de acuerdo, pero lo principal aquí es que no estoy apoyando eso. Así que eso es todo”, declaró Alcaraz cuando se le preguntó sobre la demanda

Uno de los aspectos que más desconcertó al joven español fue su mención en el documento legal; la demanda, de más de 150 páginas, lo cita junto a otras figuras del tenis como Coco Gauff e Iga Swiatek, especialmente en una sección que critica el calendario del tenis profesional.

En la página 71 del documento, se retoma una declaración que Alcaraz hizo en la Copa Laver de 2023, donde mencionó que el intenso calendario de torneos podría ser perjudicial para los jugadores.

“Soy el tipo de jugador que piensa que hay demasiados torneos en el año, demasiados torneos obligatorios. Probablemente, en los próximos años, habrá aún más. Así que, de alguna manera, nos van a matar”, dijo en ese momento, aunque la transcripción indica que lo hizo sonriendo.

A pesar de esta declaración, Alcaraz no tenía conocimiento de que sería citado en la demanda, algo que no dudó en señalar: “Sinceramente, fue sorprendente para mí, porque nadie me dijo nada al respecto. Me enteré en las redes sociales”, comentó.

La PTPA, organización cofundada por Novak Djokovic, sostiene que los organismos rectores del tenis han actuado como un “cartel”, restringiendo oportunidades para los jugadores y limitando el dinero en premios que pueden ofrecer los torneos.

Además, critica el sistema de clasificación y las reglas impuestas por la Agencia de Integridad del Tenis Internacional, calificándolas de “arbitrarias y selectivas”.

Sin embargo, aunque la demanda cuenta con el respaldo de más de 250 jugadores, Carlos Alcaraz aclaró que no es parte del movimiento y que su inclusión en el documento no fue consultada con él.