¿Dirá adiós tras el Mundial de Clubes? James Rodríguez habla sobre la fecha de su retiro

La llegada de James Rodríguez a la Liga MX ha causado en las canchas de la primera división una verdadera revolución, ya que el colombiano sigue mostrando su genialidad con grandes toques y visión que dieron a León una cara nueva.

Sin embargo, el buen momento por el que pasa físicamente el jugador no le ha impedido pensar en el retiro y sobre esto, Rodríguez expresó a los aficionados sus planes a futuro, explicando el momento en el que comenzará a analizar la fecha de su despedida de las canchas.

“Quiero jugar el Mundial 2026 y ver si sigo un año más o dos si mi cuerpo me responde bien y si no, no. Después del Mundial decidiré. Mi hija quiere que siga hasta los 39. Es verdad que mi futbol, que es más de toque y no tan físico, creo que me podría ayudar a seguir. Mi hija me va a matar si le digo que después del Mundial me retiro, por ella me lo pensaría”, comentó en entrevista con Edu Aguirre para el Chiringuito.

Con esto, el colombiano deja claro que en su búsqueda por estar en un gran nivel y tener un buen ritmo, la posibilidad de mantenerse en León hasta el final de su carrera es latente. Recordar que el contrato del colombiano termina a finales de año, pero tiene posibilidad a extenderse de acuerdo a su rendimiento.

El VAR le anuló un gol a James Rodríguez. Mexsport

¿Tras el retiro piensa en los banquillos?

Asimismo, Rodríguez se tomó el tiempo de hablar sobre el siguiente paso tras su retiro, aclarando que no piensa en los banquillos como una opción, pero sí buscaría mantenerse ligado a un equipo de manera directiva.

“Después de mi retirada me encantaría ser el dueño o presidente de algún club, pero no quiero ser entrenador, me gusta ver el futbol, pero desde fuera. No creo que dentro de tres años me pique el gusanillo”, sentenció.