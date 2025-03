“Me decían Dumbo”, Héctor Herrera revela el motivo por el que se realizó cirugías estéticas

Héctor Herrera sorprendió a propios y extraños en 2018, después de someterse a una cirugía estética, que cambió su apariencia. A casi siete años de ese momento, el futbolista confesó el motivo por el que se animó a operarse.

HH confesó en entrevista con Adela Micha, en La Saga, que recibía muchas burlas por sus orejas, de las cuales nunca se sintió cómodas con ellas. Además de que reconoció que también se operó al nariz.

“Ya estaba casado, que era lo más difícil de hacer; siempre bromeaba con que me iba a operar las orejas y la nariz. Mucha gente cree que me puse hasta dientes, pero son los míos, naturales, igual dicen que me puse barba, pero no. (Mis orejas) no me gustaban; me decían Dumbo”, comentó el jugador del Toluca.

De la broma a la realidad

Héctor Herrera compartió que pese a que no estaba contento con orejas, solo bromeaba con su entonces esposa sobre operarse, pero que fue ella quien lo animó para que operara, lo cual realizó después de la Copa del Mundo de Rusia 2018.

“Entre broma y broma, lo hablaba con Shantal y me dice, ‘¿por qué no te lo haces?’, pues luego. Fuimos a ver un doctor y si me convence, lo hago. Eran detallitos los que necesitaba para estar mejor. Me convenció y dije, ‘juego el Mundial (Rusia 2018) y regreso’. Fue en Colombia”, contó.

Finalmente, el futbolista afirmó que quedó conforme con el resultado de las cirugías, aunque en un principió pensaba en el ¿qué dirán?. “Cuando estaba ahí de regreso ya no quería, me daba miedo (…) también qué diría la gente, que al final habló, pero ya no me importa. Hoy estoy encantado con los resultados”, agregó.