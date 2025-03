Red Bull bloqueó la llegada de Checo Pérez a otra escudería

Sergio Checo Pérez no corre en la Fórmula 1 por primera vez en 15 años y esto se debe a que Red Bull bloqueó al mexicano, pese a que le rescindieron el contrato que habían firmado en 2024.

Jimmy Morales, director general de la Escudería Telmex Telcel señaló que en el podcast ‘Fórmula de 2’, que los Toros rojos no solo despidieron a Pérez Mendoza, sino que en la forma que lo hicieron, impidieron que lo contratara otro equipo.

“Nosotros tenemos informaciones privilegiadas, que por contrato no podemos hacer públicas. Estamos siempre tratando de negociar, pero la verdad es que nos avisaron muy al final, cuando ya no había espacio en otros equipos. Había varios equipos interesados en sus servicios, pero ya habían firmado a otros pilotos”, comentó.

También reveló que el ambiente dentro de la escudería austriaca no era el mejor y que Checo ya no estaba gusto ahí.

“Hay muchos intereses dentro. El ser justo o no justo, las presiones internas, el consejo de Red Bull... demasiadas cosas envueltas. Nuestro piloto ya no se sentía a gusto ahí. Ya decías: ‘¿De veras vale la pena estar con ustedes? Mejor aquí cortamos la relación’. Si me van a dar un coche con el que voy a estar peleando el último lugar, ¿qué caso tiene?”, dijo.

Sobre un eventual regreso a la Fórmula 1, Morales señala que Sergio no lo necesita, pero que si lo hace es por las ganas de seguir corriendo y e hambre de triunfo.

“Checo no necesita regresar a las carreras, ya hizo lo que debía hacer en su carrera. Está en una buena posición económica y no tiene necesidad de estar ahí. Pero si lo hace, será porque le nace, porque tiene ganas y hambre de triunfo. Checo es muy combativo, solo necesitamos encontrarle un proyecto que le interese para que pueda regresar y brillar como siempre”, apuntó.

Choques con Marko

En esta plática, Jimmy Morales también reveló que a relación entre Checo Pérez y Helmut Marko fue complicada desde antes que el mexicano llegara a Red Bull.

Helmut Marko Helmut Marko siemrpe criticó a Sergio / Foto: Clive Rose/Getty Images

Morales contó que el asesor de los Toros Rojos siempre sudó de Sergio, pero que le cerraron la boca. “Para palabras necias, oídos sordos. Ya conocemos a Helmut Marko. Él ha tenido choques conmigo, fuertes, desde que nosotros apenas veníamos en Fórmula 3. Él me dijo ‘este piloto no va a llegar’, ¿y qué crees? Tuvo que estar hasta en el equipo donde él decía que no iba a llegar. Le hemos cerrado la boca como los grandes”, agregó.