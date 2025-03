VIDEO: Mexicano Isaac del Toro conquista histórica carrera de ciclismo con brillante sprint

El deportista mexicano, Isaac del Toro, puso en alto el nombre del país, esto después de conquistar la Milano-Torino, la carrera clásica de ciclismo más antigua del mundo.

El atleta oriundo de Ensenada, Baja California, subió a lo más alto del podio después de una espectacular escapada en los últimos 200 metros de la competencia, donde pegó un sprint espectacular para cruzar la línea de meta de forma categórica, completando así, los 174 kilómetros en un tiempo de 3 horas, 56 minutos y 49 segundos. El británico, Ben Tulett, y el noruego, Tobias Halland Johannessen, completaron el podio en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Dicho logro resulta un hito para el deporte nacional, ya que es el primer mexicano en conseguirlo en 106 ediciones, por lo que al final del evento, se dijo privilegiado de haber cumplido un sueño.

“Soy muy joven, así que no me corresponde dictar la táctica, pero si el equipo confía en mí para una carrera como la de hoy, estoy más que contento. Me hace increíblemente feliz que alguien como Adam Yates, Vegard Stake Laengen o Alessandro Covi trabajen para mí. Me cuesta creerlo. Lo que estoy haciendo es un sueño”, dijo Isaac del Toro al final de la carrera.

Cabe mencionar que esta fue la primera victoria de la temporada para el atleta de 21 años, que ahora se concentrará para la próxima competencia de la Milán-San Remo, que se llevará a cabo este sábado 22 de marzo.