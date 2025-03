¿Ya no lo quiere en Selección? Malagón habla sobre la ausencia de Guillermo Ochoa

La Selección mexicana de futbol afrontará este jueves 20 de marzo la semifinal de la Liga de Naciones de Concacaf ante Canadá y, Luis Ángel Malagón, será el encargado de defender la portería.

El guardameta del América atraviesa un gran momento y recibió la confianza de Javier Aguirre para resguardar el arco ante la ausencia de Guillermo Ochoa, que no fue convocado para esta fecha FIFA.

¿Cómo es su relación con Ochoa?

A pocas horas de este vital partido, el cancerbero de Zamora, Michoacán, fue cuestionado por Mauricio Ymay sobre si consideraba que Ochoa aún tenía nivel para seguir en el combinado azteca.

Para sorpresa de muchos, su respuesta fue positiva, pues dejó en claro que el veterano portero es un tipo muy profesional, por lo que beneficia a la Selección mexicana tenerlo en las convocatorias.

“Al final de cuentas es un tipo competitivo, nadie le ha regalado nada, tú lo ves y dejando a un lado la competencia, es un amigo mío. Es un tipo que en un momento difícil de mi vida me dio de los mejores consejos que alguien me ha dado y me dio para arriba. Siempre he dicho que si él está, a todo mundo le sirve porque es un tipo que trabaja, por lo que representa. Al final de cuentas la competencia en la portería está muy bien, Memo, Tala, Carlos, Acevedo, porque si él está ahí, a todos nos pica la cresta, como en el pueblo, para decir ‘hay que ponerlos al tiro para no aflojar’, y que la decisión difícil la tenga el entrenador”, mencionó en entrevista con ESPN.

Cabe mencionar que, de momento, Javier Aguirre ha dejado en claro que el portero principal es Luis Ángel Malagón, mientras que Ochoa deberá ganarse un lugar como el tercer portero, ya que Raúl Rangel de Chivas, se ha afianzado en las convocatorias del Vasco.