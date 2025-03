“Como realmente se te verá el jersey”: La épica burla de Santi Giménez a Jesús Gallardo

La Selección mexicana de futbol presentó recientemente su nuevo jersey que utilizará para la Copa Oro 2025 y el color que destaca como principal es el negro, con tintes en oro en las mangas y los logos.

Santi se burla de Gallardo

La nueva indumentaria del combinado azteca ha dejado buenas sensaciones en la gran mayoría de los aficionados, por lo que Santiago Giménez utilizó el nuevo uniforme para burlarse de Jesús Gallardo.

Mediante sus redes sociales, el goleador del Milan publicó una imagen junto al defensa del Toluca y aprovechó para despejar las dudas de los aficionados de cómo se les vería el nuevo jersey de México ya puesto, aprovechando esto para trolear al canterano de Pumas.

“Como crees que se verá en ti vs. Como realmente se te ve”, fue lo que escribió en Chaquito en la imagen que subió a su cuenta de X, la cual va acompañada con un emoji sonriente.

Los seguidores de Santiago Giménez tomaron con buen humor dicho comentario, por lo que muchos le agradecieron por mostrar cómo se les vería el jersey.

“Skin del sur vs. skin del norte”, “Yo sí estoy bien prieto Bebote, gracias por mostrarme cómo se me vería”, “Qué bueno que convocan a Gallardo y a Romo, así puedo saber cómo se me verá el nuevo jersey” o “Escuela pública vs. colegio privado”, fueron algunos de los comentarios.

¿Cuánto cuesta el jersey?

La nueva indumentaria de la Selección mexicana de futbol tiene un costo de 2 mil 799 pesos en manga corta, mientras que la de manga larga vale 2 mil 999 pesos. Para poder comprarlo, puedes dar click aquí.