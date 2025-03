¡Se arrepiente! JJ Macías reconoce que fue un error haber ido a Europa

José Juan Macías ha tenido una carrera bastante difícil por las lesiones, ya que su paso por León, Chivas, Getafe y el último club en el que defendió la camiseta, Santos Laguna, no fue el esperado, y los equipos terminaron por rescindir su contrato, quedándose de momento sin equipo y con la posibilidad de retirarse del fútbol.

JJ Macías recordó su paso por los clubes; sin embargo, se arrepiente de haberse ido al viejo continente y no haber continuado con el equipo donde estaba desarrollando su mejor nivel.

Macías sobre el Getafe

La llegada del delantero a LaLiga española no fue lo esperado para él, ya que, en parte, dejó que su representante lo convenciera y le prometiera muchas cosas que finalmente nunca se cumplieron en el club.

“Sí, me precipité. Tenía 19-20 años; también fui mal manejado por mi representante y los agentes que tenía en ese momento. Hablé con Gignac y había un tema con Marsella, estuve a punto de ir a la Real Sociedad, pero no se dio por otros temas. Fue una mala decisión por el tema del préstamo: cuando no eres activo del club, entonces ahí al ladito”.

Futbol Mexicano Clausura 2024 Por: MexSport (Juan Carlos Ocampo/Juan Carlos Ocampo)

“Yo estaba a préstamo, entonces, al no ser un activo del club, claro que iban a apostar por uno de los suyos. También ahí empiezan mis lesiones, en España, en el sóleo. Fue mala fortuna, pero aprendí mucho como persona. No me fue bien en tema de números, evidentemente”, dijo JJ Macías.

En su retorno a México, tuvo espacio en la plantilla de Chivas nuevamente, ya que, antes de irse a España, estuvo un año con el conjunto rojiblanco.

¿José Juan se va a retirar del fútbol?

Después de seis años de carrera desde que debutó en Primera División, el delantero tapatío estaría pensando en retirarse, debido a que no le es posible ser constante en los equipos por los que pasa. Sin embargo, la decisión no estaría totalmente tomada, ya que el jugador se está concentrando en su recuperación para determinar si vuelve o no a las canchas.