Video de Checo Pérez con impactante respuesta se vuelve viral, ¿es real?

Sergio Checo Pérez se encuentra disfrutando una nueva etapa de su vida, después de que el año pasado Red Bull decidió rescindir el contrato del mexicano, lo que lo dejó fuera de la Fórmula 1 por primera vez en 15 años.

Al tapatío se le ha visto acudiendo a juegos del América, en eventos de patrocinadores y disfrutando de Guadalajara y la Ciudad de México; sin embargo, en las últimas horas se hizo viral un video de él.

En la grabación aparece Checo disfrutando de un elote, supuestamente en la Riviera Nayarit. En ella un niño le pregunta inocentemente “¿Cuándo va a jugar carreras?”, a lo que Pérez responde “Este, ya no”.

La respuesta de Sergio fue la que hizo que el video se volviera a viral, debido a que pareciera que Sergio da a entender que ya no volverá a correr en la Fórmula 1, lo cual generó preocupación entre sus seguidores.

No obstante, algunos usuarios de redes sociales han señalado que ese video es de diciembre de 2024, es decir, que se difundió originalmente unos días después de que se anunció que ya no continuaría con Red Bull. Además, se indicó que cuando se subió la grabación, en un principio, no tenía audio.

¿Qué sigue para Checo?

Checo Pérez estuvo en la máxima categoría del automovilismo por 14 temporadas, pero su racha se cortó en 2025, debido a que Red Bull decidió rescindir su contrato, pese a que había sido renovado a mediados del año pasado.

Hace unos días, Jimmy Morales director general de la Escudería Telmex Telcel, reveló que la escudería austriaca evitó que Sergio encontrara otro equipo debido a que tardó mucho en notificarles la decisión de despedirlo.

Sin embargo, con la llegada de Cadillac para el 2026, se abre una nueva oportunidad para que Checo Pérez vuelva a la Fórmula 1, pero habrá que esperar si el equipo estadounidense se decide por el mexicano para la próxima temporada.