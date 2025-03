Así fue la pelea del siglo que protagonizaron George Foreman y Muhammad Ali en 1974

Foreman vs Ali

Luego de que se diera a conocer la noticia de la muerte del gran campeón mundial George Foreman, distintas personalidades del boxeo y aficionados comenzaron a reaccionar recordando los grandes momentos que este protagonizó durante su carrera, siendo uno de los más sonados su combate con Muhammad Ali en 1974.

Si bien la carrera de Foreman está plagada de momentos destacados como su doble corona en la categoría de los pesos pesados y su medalla de oro conseguida en los Juegos Olímpicos de México 68′; uno de los momentos que marcaron su camino fue su choque con Ali en el gran evento The Rumble in the Jungle, en la República del Congo.

¿Qué sucedió en el evento The Rumble in the Jungle?

Este combate conocido como La Pelea del siglo, causó mucha expectativa en su momento debido a que dos grandes figuras de los cuadriláteros decidieron chocar guantes en un lugar atípico a los eventos de dicho calibre.

La razón de esta decisión fue que el promotor, Don King, prometió a ambos boxeadores la mayor bolsa que hasta ese momento se había pagado a un peleador, siendo de 5 millones de dólares. Otro dato destacado fue que al ser en países distintos, la pelea se tuvo que desarrollar de madrugada en Zaire, a las 4:00 horas, debido a que los derechos ya estaban vendidos en Estados Unidos.

Referente a lo sucedido dentro del ring, debemos mencionar que si bien el favorito en las apuestas era Foreman debido a que contaba con menor edad que Ali y había demostrado una pegada brutal, venciendo de forma contundente en sus ocho anteriores combates, Ali se impuso de manera insólita al presentar un estilo electrizante y con mucho vértigo al frente.

Foreman no pudo brillar como se esperaba y en el octavo round recibió una lluvia de golpe que desencadenó un nocaut, dejándolo tendido en el ring.