Jesús Martínez Murguía: “Vamos a pelear a muerte por lo que ganamos dentro de la cancha”

Luego de que se confirmara la inadmisión del León en el Mundial de Clubes por decisión oficial de la FIFA, el cuadro esmeralda ha usado todos los espacios a su disposición para hacer notar su molestia e intención por mantenerse en la justa. Uno de estos fue la mesa de Futbol Picante en ESPN, donde el presidente del club, Jesús Martínez Murguía, alzó la voz de forma contundente.

¿Qué mencionó Jesús Martínez Murguía?

En la mencionada entrevista, el mandatario contestó varios temas interesantes, iniciando por el de la estadía de su estrella colombiana James Rodríguez, quien fichó con el cuadro del Bajío debido a que buscaba ser parte de la competencia y tras la decisión se rumoró su salida hacia el club hermano Pachuca, en un caso parecido al de Andrés Guardado.

“No encajaría. Estamos hablando de mucha especulación, pero la realidad es que ahorita, yo no tengo en mi mente quedar fuera, quiero pelear y no veo eso como algo que pueda ser viable”, mencionó Martínez Murguía sobre una cesión de sus jugadores a tuzos.

Asimismo, Martínez se aventuró a hablar sobre su postura ante la decisión, mencionado que así como se aseguró en el comunicado, buscarán llegar hasta las instancias finales con las autoridades competentes para retener el boleto que se ganaron en la cancha y este no sea pasado a un nuevo equipo dentro de la Liga MX.

“Lo que queremos es que se respete lo que ganamos en la cancha, que eso es el futbol, la pasión del futbol, es el adjetivo más importante dentro de la cancha y no la política fuera de ella o la gente de pantalón largo que toma decisiones que afectan a una ciudad, un estado y un país. Estamos muy golpeados porque nos están quitando algo que ganamos en la cancha y como le digo a mis jugadores y mi equipo, es que vamos a pelear a muerte para defender nuestros derechos para que recapacite la FIFA”, sentenció.