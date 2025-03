Razón por la que la FIFA eligió a Pachuca sobre León para el Mundial de Clubes

El revuelo que ha causado la decisión de la FIFA al dejar fuera del Mundial de Clubes a León y mantener a Pachuca respondiendo a un tema de multipropiedad ha causado una verdadera sacudida en el futbol mexicano, ya que el proyecto de los esmeraldas, que está armado para buscar la corona internacional, parece desmoronarse.

Mediante un comunicado fue que el máximo organismo del futbol dio a conocer la noticia generando furia e incertidumbre en los panzas verdes.

“Tras evaluar todas las pruebas del expediente, el presidente de la Comisión de Apelación de la FIFA ha decidido que tanto el CF Pachuca como el Club León incumplen los criterios sobre la propiedad de varios clubes. En virtud del art. 10, apdo. 4 del Reglamento del Mundial de Clubes FIFA 2025, la FIFA ha decidido no admitir al Club León en la competición y anunciar al club que lo reemplazará a su debido tiempo", compartió la FIFA.

Ante ello, León respondió con un comunicado en el que muestran su molestia por la decisión y anticipan una apelación ante todas las instancias para pelear por su lugar en la justa; sin embargo, la duda en su afición crece y sumado a ello, los nombres de posibles sustitutos comienzan a surgir.

La razón por la que la FIFA excluyó al Club León del Mundial de Clubes 2025

¿Cuál es la razón por la que la FIFA eliminó a León y no Pachuca?

Como ya comentamos, la participación de ambos equipos estaba asegurada hasta finales del 2024, a pesar de ambos ser parte de Grupo Pachuca, incluso a estos clubes se les asignaron grupos en dicho torneo; sin embargo, su participación se cometió gracias al siguiente apartado del reglamento.

Art. 10.4: Si la Comisión Disciplinaria de la FIFA decide que dos o más clubes no cumplen con los criterios estipulados en el apdo. 1, la Secretaría General de la FIFA decidirá cuál es el club admitido en la competición y de qué manera se reemplazará al que no haya sido admitido de conformidad con las siguientes reglas y tomando en cuenta, en particular, la clasificación correspondiente del club en cuestión y el cupo correspondiente a la confederación o federación miembro a la que esté afiliado el club

Si bien no se ha especificado el criterio que tomaron para la elección, se cree que este puede corresponder al ranking FIFA de la Concacaf, donde Pachuca está por encima de León ocupando la séptima plaza, mientras que los esmeraldas se posicionan en la novena.