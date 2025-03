¡Contundente! Javier Aguirre revela la razón por la que Henry Martín no está en Selección

A solo unas horas de que la Selección Mexicana dispute la gran final del Nations League ante Panamá, Javier Aguirre salió ante los medios para dar las impresiones del duelo de semifinales, donde salieron victoriosos ante Canadá y hablar de otros temas interesantes en el entorno del cuadro Tricolor.

En dicha conferencia, El Vasco fue cuestionado sobre una de las bajas que más llamó la atención de la lista para dicho torneo, la de Henry Martín, y sobre eso, el estratega señaló un inconveniente que tuvo con el jugador debido a la molestia que le generó la falta de minutos en el combinado azteca.

“Porque en Honduras no jugó Henry Martín y se destapó con dos goles en Toluca, el cuate estaba de mal humor, normal. Esto que le dije a Henry, es una pena, pero es la Selección Nacional, en un equipo me tengo que tragar tu mal humor todo el pinche año, pero aquí no. ¿No te gusta?, para fuera“, comentó.

A pesar de poner los reflectores sobre esta situación que hoy lo tiene fuera de competencia en uno de los torneos oficiales de México en este 2025, Aguirre también comentó que este tema no es personal con Henry, ya que valora mucho su crecimiento profesional y por ello puede ser un jugador que tranquilamente puede estar brillando en Europa.

El entrenador de México, Javier Aguirre da instrucciones a sus jugadores durante un partido ante el River Plate en el estadio Monumental en Buenos Aires, Argentina, el martes 21 de enero del 2025. (AP Foto/Gustavo Garello) AP (Gustavo Garello/AP)

“Y no lo digo por Henry, porque es un cuate que me ha sorprendido gratamente por su competitividad, como ha crecido como persona, como jugador, espectacular, la capitanía, el tricampeonato lo han hecho un potente delantero centro de exportación, puede jugar en España mañana”, sentenció.

¿Quién es el delantero titular de la Selección Mexicana?

Una realidad que se vive actualmente en el cuadro Tricolor es que la pelea por la punta es tan peleada que hasta el momento no hay un nombre estableció como el oficial. Si bien Santiago y Raúl parecen llevarle ventaja a Henry, la participación del azulcrema nunca está descartada en las convocatorias.