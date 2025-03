¿Repite alineación? Javier Aguirre revela a sus titulares para la final de la Nations League

Este domingo 23 de marzo, las emociones de los aficionados mexicanos llegarán su punto más alto cuando en la cancha SoFi Stadium, la Selección Mexicana se juegue a vida o muerte la copa Nations League ante Panamá. Esto luego de dejar en el camino a Canadá de forma contundente, mismo trabajo que replicaron los canaleros con Estados Unidos.

En la antesala de este enfrentamiento que promete grandes emociones, el estratega mexicano, Javier Aguirre, salió ante los medios para dar sus impresiones del duelo en la semifinal y lo que cambiaria de su esquena, para no cometer errores ante Panamá que puedan costarle el título.

“Me gusto el funcionamiento a ratos, no me encantó porque Canadá tuvo un par de ocasiones que pudimos haber evitado y tampoco me gustaron algunas jugadas en balón detenido, hoy me lo enseñaron, tuvimos dos errores en las marcas de los córners, por suerte no coincidió con ellos pero aparecieron solos. No me gustó una toma de decisiones, no fue un partido perfecto, pero los goles cayeron en los momentos exactos para darnos tranquilidad”, mencionó el estratega.

Con esta información, el estratega dejó ver que quizá su parado táctico tenga algunas modificaciones en el sector defensivo, justamente en donde se vio la novedad de Edson Álvarez en la defensa central ante la ausencia de César Montes.

¿Quiénes serán los titulares ante Panamá?

Como ya mencionamos, en la conferencia de prensa El Vasco también se animó a dar algunos detalles del parado que mostrará en la final de la Nations League, siendo estos tres nombres titulares del partido.

Según el estratega, Luis Ángel Malagón, Edson Álvarez y Raúl Jiménez serán los nombres que reaparecerán en el encuentro de este fin de semana, pronosticando una línea de cuatro en el fondo, tres mediocampistas y tres atacantes.