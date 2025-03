¿Mejor que el Super Bowl? Will Smith recibe alabanzas por show en Liga de Naciones

La final de la Liga de Naciones de la Concacaf, entre las selecciones de México y Panamá, se disputó este domingo en el SoFi Stadium de Inglewood, California; sin embargo, previo al inicio del partido Will Smith presentó un show musical.

Muy al estilo de los deportes estadounidenses, la Concacaf decidió tener un espectáculo musical previo al arranque del encuentro al que se definió al nuevo campeón del certamen de selecciones.

El músico estadounidense comenzó bromeando con un espectacular presentación, en la que él mismo se alabó, para después dar paso al primer tema de su mini concierto.

La primera canción que interpretó fue ‘Gettin’ Jiggy Wit It’, uno de sus grandes éxitos, el cual se publicó originalmente en 1997. Continuó con ‘Men in Black’, del mismo año y que es el tema principal de la película del mismo nombre que protagonizó junto a Tommy Lee Jones.

Y para concluir lo hizo con Bulletproof, que cantó junto a su compatriota Jacinto Ross, y que forma parte de su más reciente álbum, Based on a True Story.

Apoyo a Will Smith

Para muchos seguidores fue una sorpresa que Will Smith se presentara previo al duelo entre México y Panamá, debido a que no tiene mucha relación con la Liga de Naciones de la Concacaf, pero destacaron en X que fue un buen espectáculo.

Algunos de los comentarios que realizaron los usuarios de las redes sociales son: “El show de Will Smith en la final de la Concacaf #NationsLeage estuvo mucho mejor que cualquiera del Super Bowl”, “El show de Will Smith está mejor que el medio tiempo del último superbowl. No pienso discutirlo”, “Show de Will Smith>>>> que cualquiera de los últimos 4 Superbowls”, “Mejor Will Smith que algún reggaetonero de mierda”.

Aunque también algunos expresaron su incredulidad de ver al estadounidense, así como algunas bromas. “¿Qué hace Will Smith cantando en una final entre México y Panamá?”, “Will Smith se convierte en el único ganador del Oscar por Mejor Actor en tener su show previo a la final de una Nations League”.