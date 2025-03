¿Dulce venganza? Checo Pérez batea a Red Bull y está a un paso de firmar con Cadillac

El mexicano, Sergio Checo Pérez, es una de las grandes ausencias en la temporada 2025 de la Fórmula 1 tras rescindir su contrato con Red Bull, escudería que no atraviesa su mejor momento, ya que Max Verstappen no ha podido conquistar un Gran Premio y Liam Lawson no ha sumado un solo punto para el equipo en la lucha por el título de constructores.

Checo batea a RB

En medio de este difícil panorama, fuentes especializadas en el deporte motor aseguraron que la escudería austriaca buscaría darle salida al conductor neozelandés debido a que no ha podido cumplir con las expectativas del equipo.

Aunque se ha manejado la versión de que Yuki Tsunoda sería su reemplazo, en las últimas horas surgieron rumores acerca de que los Toros Rojos buscarían de nueva cuenta a Checo Pérez para pedirle que regrese.

Aunque esto último se trata de una simple especulación, es una realidad que el mexicano rechazaría volver a Red Bull, sin importar si le llegaran a ofrecer una cantidad importante de dinero, principalmente por la forma en que le dieron las gracias.

Checo Pérez no salió de Red Bull en los mejores términos. (Mark Thompson/Getty Images)

Checo, a un paso de firmar con Cadillac

Al mismo tiempo que surgió esta noticia, el periodista, Luis Manuel López, conocido como Chacho, confirmó que el piloto tapatío ya está en negociaciones con Cadillac para volver al Gran circo.

Asimismo, la fuente aseguró que Checo Pérez rechazaría cualquier tipo de regreso a Red Bull, además de que dio a conocer que otras escuderías también ya se acercaron a él.

“Yo creo que Checo no aceptaría volver a Red Bull. Checo no puede pedir que lo pongan como el primer piloto porque ese es Max Verstappen, y el primer piloto siempre es el que produce más, el más rápido", comenzó diciendo durante una emisión del programa Fox Sports Radio.

En ese sentido, la citada fuente explicó las razones por las cuáles el conductor tapatío aún estaría pensando en estampar su firma con la nueva escudería de la F1.

“El segundo tema es la postura que podría tener Checo para negociar de decir, dame una posición importante porque en otro equipo podría ser el uno, que lo sería con Cadillac, pero Cadillac no va a estar para pelear victorias y tal vez ni podios, esa es la gran premisa que está pensando Checo Pérez, porque ya hay negociaciones, me acabo de enterar. En Red Bull no le van a llamar, porque no solo es lo deportivo, tiene que ver lo político con Christian Horner, quien lo corrió prácticamente", añadió.

“En Cadillac Checo estará pensando que va a tener una oferta económica muy grande, porque lo último que le falta es dinero, tienen una base técnica que a lo mejor puede empezar a caminar en un futuro, pero en la temporada vas a iniciar desde cero. Ahora, Cadillac tiene que entender que el mejor embajador que puede tener en Estados Unidos, México y Latinoamérica es Checo Pérez”, sentenció.