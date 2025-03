Argentina celebra clasificación al Mundial con baile a Brasil

La Selección de Argentina aseguró su presencia en la Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, por lo que podrá pelear para refrendar la corona que consiguió en Qatar 2022.

La Albiceleste se convirtió en la primera selección de Sudamérica que clasifica al Mundial y la cuarta en el mundo, sin contar a los anfitriones.

El boleto le llegó al equipo de Lionel Scaloni sin jugar, después de que Bolivia igualó sin goles ante Uruguay en la jornada 14 de las eliminatorias de la Conmebol.

No obstante, Argentina enfrentó el Clásico sudamericano ante Brasil con toda seriedad y terminó imponiéndose con una goleada en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Los tricampeones del mundo siguen viviendo un idilio y, en tan solo 11 minutos, ya vencían a la Canarinha por dos goles, con los tantos de Julián Álvarez (4’) y Enzo Fernández (12’).

Los brasileños tuvieron una breve reacción al 25’, con la anotación de Matheus Cunha, quien aprovechó un error del Cuti Romero, pero fue una simple ilusión para los visitantes.

Los locales volvieron a ampliar su ventaja al minuto 37, con el gol de Alexis Mac Allister, por lo que el partido fue al descanso con un marcador de 3-1.

En la parte complementaria, Argentina siguió dominando el partido a su gusto y lo sentenció al 71’. Giuliano Simeone tomó ventaja de una desatención de la zaga brasileña para vencer al portero Bento con un trallazo.

De esta forma, la Albiceleste dejó clara su jerarquía y celebró con un gran triunfo su calificación a la Copa del Mundo 2026. Además, volvió a vencer a su gran rival como local después de 20 años.

Del otro lado, Brasil resultó una decepción y ya suma cinco partidos sin ganar el Clásico sudamericano. Su último triunfo sobre los argentinos fue en la Copa América 2019, con un marcador de 2-0. De igual forma, con este resultado, cayeron al cuarto sitio de la clasificación al quedarse con 21 puntos.

También hay que destacar que Argentina no extrañó a Lionel Messi, que quedó fuera de la convocatoria por problemas musculares, mientras que la Canarinha contó al ganador del último premio The Best, Vinícius Junior, y a la estrella del Barcelona, Raphinha, pero ninguno de los dos estuvo a la altura.