Cristiano Ronaldo se estrena en Fatal Fury como personaje jugable

¡Cristiano Ronaldo lo vuelve a hacer! Esta vez no en una cancha de futbol, sino en el universo gamer. El delantero portugués sorprendió a sus seguidores al anunciar a través de sus redes sociales que será un personaje jugable en el próximo videojuego de peleas Fatal Fury: City of the Wolves, desarrollado por SNK.

“¡Tengo grandes noticias para compartir con todos hoy! Voy a ser un personaje en el nuevo juego de peleas Fatal Fury: City of the Wolves! ¡Vamos a divertirnos este 24 de abril!”, escribió Ronaldo en su cuenta oficial acompañado del hashtag #SNK y #FatalFury.

La noticia ha generado furor entre gamers y fanáticos del fútbol, ya que se trata de una colaboración inesperada entre una leyenda del deporte y una de las franquicias más legendarias del arcade.

¿Qué es Fatal Fury?

Fatal Fury es una saga de videojuegos de lucha creada por SNK en 1991, que marcó una era en las maquinitas y consolas de los 90 junto a títulos como Street Fighter y King of Fighters. Su historia gira en torno a los hermanos Terry y Andy Bogard, quienes buscan vengar la muerte de su padre enfrentando al poderoso criminal Geese Howard en el torneo King of Fighters.

Videojuegos El 24 de abril saldrá la nueva versión de Fatal Fury (Instagram)

Con un estilo de pelea dinámico y escenarios divididos en planos, Fatal Fury se ganó un lugar en el corazón de los fans del género. Ahora, con City of the Wolves, SNK apuesta por revivir la franquicia con gráficos renovados, jugabilidad actualizada y, por supuesto, nuevos personajes como CR7.

¿Cuándo sale el juego?

El nuevo Fatal Fury: City of the Wolves será lanzado oficialmente el 24 de abril de 2025, y todo apunta a que Cristiano Ronaldo tendrá un papel protagónico como personaje jugable, aunque aún se desconoce si representará una versión realista o un luchador ficticio inspirado en su imagen.