Hugo Sánchez explota contra Gignac tras no considerarlo el mejor mexicano en Europa

La más reciente edición del programa Futbol Picante de ESPN, se robó los reflectores por una gran polémica que se generó luego de que se pusieran sobre la mesa las últimas declaraciones de André-Pierre Gignac, asegurando que la carrera de Javier Hernández lo hace el mejor mexicano que ha jugado en Europa.

Sobre esto, el histórico futbolista decidió romper el silencio asegurando que antes de emitir una declaración se debe hacer una investigación, ya que esas palabras podrían hacerlo perder credibilidad ante la fanaticada mexicana, que si conoce a detalle la carrera que han forjado sus futbolistas en el Viejo Continente.

“Javier ha hecho una carrera extraordinaria. Como dice Mario Carillo, primero antes de hablar hay que informarte, si no te estás bien informado mejor cállate la boquita y no digas algo que no estás bien informado y que no sabes, porque en un momento puedes perder credibilidad, así como la FIFA en el tema del León. Gignac debe de cuidar sus palabras, en este país va a perder credibilidad. Si en Francia hablan así, no creo que sean irrespetuosos al momento de hablar de Platini o de Zidane“, mencionó.

Posterior a ello, el goleador habló de los objetivos que se planteó cuando aún estaba en activo, asegurando que siempre buscó ser el mejor y competir con los mejores, obligándolo a salir del país para elevar su competencia y destacar entre todos los jugadores mexicanos del momento.

¿Cuáles fueron las palabras que molestaron a Hugo Sánchez?

Al inicio del picante segmento que encendió los ánimos de Sánchez, se mostró una declaración del 10 felino en las que reconoció a los equipos europeos con los que brilló el mexicano y su importancia en la historia nacional.

“Estoy seguro de que puede llegar a ayudar y meter goles todavía, pero un jugador que participó en el Real Madrid, Manchester, Leverkusen, en varios clubes. Metió gol en todos lados, pueden decir lo que quieran, pero hay que meter goles y jugar con los mounstos; tiene una carrera fantástica y puede ser el mejor mexicano con carrera en Europa”, aseguró.