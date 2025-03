Sebastián Cáceres recuerda como su error en la final con América lo llevó al psicólogo

En la actualidad, uno de los jugadores que se ha afianzado como pieza clave en el esquema de André Jardine en América es Sebastián Cáceres. El central uruguayo le ha llenado el ojo al estratega brasileño, quien lo tiene como titular indiscutible a pesar de tener en competencia nombres como Israel Reyes y Ramón Juárez, ambos Seleccionado Mexicanos.

Sin embargo, hubo un tiempo en el que la confianza no estuvo del lado del uruguayo, ya que en 2021, un terrible error en una final le costó el campeonato a los azulcremas y lo puso bajo los reflectores como uno de los culpables.

Sobre este momento en su carrera, Cáceres decidió sincerarse en una charla para el podcast de Miguel Layún, We Are Bave, asegurando que después de ese momento su confianza cayó, llevándolo a buscar ayuda profesional para superar el tema y seguir con su carrera.

“Me costó mucho pasar ese momento, nunca había ido al psicólogo, empecé a ir. Tampoco nunca había sentido la presión que se siente en un club como este y menos después de haber hecho un error así. Yo sentía que se me estaba cayendo el mundo. Sí, fue difícil, pero trabajé en mí, estuve mucho tiempo, me costó. Después, cada vez que jugaba contra Monterrey tenía eso, no se me iba; estaba jugando un torneazo, llegaba la fecha y yo no hablaba, me desconectaba”, mencionó.

Dejó atrás los fantasmas con el campeonato

Asimismo, el uruguayo señaló que si bien la pasó mal cuando cometió el error que les costó la corona en la Copa Campeones de la Concacaf, el trabajo personal lo llenó de confianza y lo hizo consagrarse cuando levantó la liga con los de Coapa.

“Cuando ganamos la 14 sentí un desahogo, me pude sacar esa espina que no lo podíamos lograr, veníamos batallando tanto tiempo, siempre estábamos ahí y no podíamos. Ha sido de las veces que más lloré de felicidad por haber conseguido algo“, sentenció.