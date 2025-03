Tom Brady revela el motivo por el que abandonó a los Patriots

La leyenda de la NFL, Tom Brady, sorprendió en 2020 al dejar a los Patriots de Nueva Inglaterra, después de desarrollar toda su carrera en esa franquicia. En su momento no se revelaron los verdaderos motivos de su salida, sin embargo, el exquarterback finalmente dio a conocer la razón.

Brady confesó que la relación con el entrenador en jefe, Bill Belichick, ya no era la mejor. “Después de veinte años juntos, se desarrolló una tensión en el rumbo que tomábamos el entrenador Belichick y yo en nuestras carreras. Era el tipo de tensión que sólo se pudo resolver con una separación”, señaló.

El exmariscal de campo comentó que no fue una decisión intempestiva, sino que fue algo que analizando por al menos un par de años. “Fue una decisión que me rondó la cabeza durante dos o tres años, hasta que en marzo de 2020 un torbellino de emociones me hizo darme cuenta de que la separación llegaría más pronto que tarde, como al final fue”, explicó.

También contó cómo se sintió al salir de Nueva Inglaterra y vivir por primera y única vez estar en la agencia libre. “Solo estuve en la agencia libre una vez, fue al final de mi carrera. Sé que la agencia libre fue algo muy diferente para mí que para un suplente que pasó por una temporada decepcionante o un joven que viene del último año de su contrato de novato”, detalló.

“Lo complicado es determinar cuáles son tus prioridades. A lo largo de los años he visto a muchos buenos jugadores cometer errores por no tener prioridades claras. Algunos buscaron dinero en equipos que no les convienen. Otros se precipitan y acaban en lugares que no les ofrecen las mejores opciones de éxito”, agregó.

Una carrera llena de éxitos

Tom Brady fue elegido por Bill Belichick en el Draft del 2000, aunque fue hasta la sexta ronda, en el puesto 199 que el TB12 fue seleccionado por los Patriots.

Pese a llegar a la NFL de esa forma, Brady creó una dinastía junto al entrenador en jefe y conquistaron seis anillos de Super Bowl, por lo que igualaron a los Steelers de Pittsburgh como los equipos más ganadores de la liga.

Tras su salida de Nueva Inglaterra, Tom llegó con los Buccaneers de Tampa Bay, donde dejó claro su talento al ganar otro Super Bowl, por lo cual muchos lo considera el GOAT (Greatest of all time).