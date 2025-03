Chivas vs. Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de la jornada 13?

Chivas vs Cruz Azul

Luego de la larga espera que generó el parón de actividad por las Selecciones Nacionales, el balón en la Liga MX vuelve a rodar con un duelo de alto calibre que promete poner las emociones de los aficionados en el punto más alto. Chivas y Cruz Azul protagonizarán el duelo más llamativo de la siguiente jornada apuntando a una lluvia de goles.

Este partido llega con un sabor diferente al de años anteriores, ya que en este mercado de fichajes, ambos equipos pelearon por nombres interesantes e incluso hicieron intercambios que causaron mucho eco entre las aficiones. Por ello, encuentro se convirtió en uno de los más esperados de la campaña.

Sumado a esto, la realidad de los equipos los obliga a salir en búsqueda del resultado para escalar posiciones y soñar con un repunte en el cierre de la temporada regular. Por un lado, Cruz Azul llega en la quinta plaza de la general, pero con amplias posibilidades de subir al top 3 en caso de una victoria.

Por su parte, Guadalajara está en el límite de los puestos al Play In y espera que una victoria los pueda llevar hasta las puertas de la clasificación directa, por lo que tendrán que hacer uso de lo mejor de su arsenal.

Asimismo, debemos hablar de las bajas que se presentarán en ambos equipos. En el caso de los capitalinos, los nombres de Rodolfo Rotondi y Giorgos Giakoumakis son los que se pudrían quedar fuera de la convocatoria por problemas que arrastran desde hace dos fechas.

Mientras que Chivas únicamente no tendría a Erick Sánchez por complicaciones con un golpe que le impidió entrenarse al parejo de sus compañeros. Referente al historial que presentan los dos clubes en los últimos cinco juegos, debemos señalar la ligera hegemonía de los celestes con tres victorias sobre dos de Chivas.

¿Dónde y a qué hora ver el Chivas vs. Cruz Azul?

Hora: 21:05

Fecha: 29 marzo

Estadio: Akron

Transmisión: Amazon Prime Video