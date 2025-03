Lamentable, clavadistas mexicanos participarán sin bandera en la Copa del Mundo

La participación de México en la Copa del Mundo de Clavados se tiñe de incertidumbre el deporte azteca, al darse a conocer que los clavadistas nacionales no competirán como representantes del país.

Figuras como Gabriela Agúndez y Osmar Olvera; entre otros, se enfrentan a una situación inédita: competir sin bandera ni uniforme nacional.

¿Por qué la delegación mexicana de clavados no es reconocida?

La razón de esta situación, es que la Federación Mexicana de Natación, antes liderada por Kiril Todorov, fue desconocida por la World Aquatics, y hasta la fecha, no se ha creado una nueva asociación que los represente.

Maria Jose Mary José Alcalá, actual diputada federal por el PVEM (Twitter: Mary José Alcalá )

Esta situación, calificada como “víctimas de la mala gestión” por la titular del COM, María José Alcalá, obliga a los atletas a competir bajo una bandera neutral.

“Es muy claro, no estamos engañados, la Federación Mexicana de Natación está expulsada de la World Aquatics; por lo tanto, para no quitarle los derechos a los atletas, todos aquellos que tengan algún problema con su federación tienen que participar así, sin nacionalidad”, explicó Alcalá.

La imagen de clavadistas mexicanos subiendo al podio sin bandera ni himno nacional, en caso de obtener los primeros lugares, duele al corazón deportivo, es un golpe al orgullo y a la identidad nacional que contrasta con la calidad y el talento de los atletas.

México competirá con 14 clavadistas en la primera fecha de la Copa del Mundo, un evento que reunirá a 120 competidores de 20 países.

Gabriela Agúndez | Instagram Gabriela Agúndez | Instagram

La falta de una federación reconocida no solo afecta la imagen del deporte mexicano, sino que también pone en riesgo el apoyo y los recursos para los atletas.

La situación exige una solución urgente; la creación de una nueva federación que cumpla con los requisitos de la World Aquatics es fundamental para devolver la dignidad al deporte mexicano y garantizar el futuro de los clavadistas.