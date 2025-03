Liam Lawson rompe el silencio tras despido de Red Bull: “Es duro, pero estoy agradecido”

El mundo de la Fórmula 1 fue testigo de la oficialización de un movimiento de pilotos que se rumoreaba desde algunos días previos; Liam Lawson quedó fuera de la escudería Red Bull.

El joven piloto neozelandés que soñaba con brillar en Red Bull Racing, se unirá al equipo Visa Cash App RB, tras un breve paso por la escudería austriaca, Lawson busca ahora reivindicarse y demostrar su valía en la Fórmula 1 rodeado de un nuevo entorno.

Liam Lawson (Mark Thompson/Getty Images)

¿Qué dijo Lawson de su salida de Red Bull?

En un emotivo mensaje en sus redes sociales, Lawson expresó su gratitud por la oportunidad que Red Bull le brindó, pero también reconoció la dureza del camino y la necesidad de seguir adelante: “Ser piloto de @redbullracing ha sido mi sueño desde niño, es por lo que he trabajado toda mi vida”, escribió. “Es duro, pero estoy agradecido por todo lo que me ha traído hasta este punto. A cada uno de ustedes que me ha apoyado, gracias por todo el apoyo, significa el mundo para mí”.

A pesar de la decepción, Liam se muestra optimista y motivado por su nuevo desafío en Visa Cash App RB, “Gracias @visacashapprb por la cálida bienvenida, estoy emocionado y listo para trabajar en uno de mis lugares favoritos 🇯🇵”, afirmó el piloto neozelandés que busca dejar atrás el pasado y concentrarse en el futuro, para demostrar su potencial en la pista.

La llegada de Lawson a Visa Cash App RB genera expectativas en el mundo del automovilismo, su talento lo convierten en un piloto con gran potencial, pero en estos momentos muchos dudan de su confianza.

De esta forma, se demuestra una vez más que la Fórmula 1 es un deporte exigente, donde el tiempo no es una de las características que lo definan ya que por lo competitivo de los campeonatos se necesitan resultados inmediatos.