¿Nuevo Clásico Nacional? Santi Giménez resaltó la importancia del Cruz Azul vs. América

El término de la Fecha FIFA ha puesto los reflectores de los aficionados nuevamente en el intenso calendario que se viene para los equipos nacionales, mismo que tiene como gran atractivo la trilogía de encuentros entre Cruz Azul y América. Sobre esto, Santiago Giménez, canterano celeste, fue cuestionado dando pie a su señalamiento del partido como el más importante de México actualmente.

En un reciente evento en donde el Seleccionado Mexicano fue partícipe, se le preguntó por el mencionado partido y la relevancia que ha tenido en los últimos tiempos, señalando que los juegos entre ambas escuadras suelen tener mucha repercusión, por lo que sucede en ellos.

“Siempre que juega Cruz Azul vs. América pasa algo, es un especial duelo y creo que esta no va a ser la excepción o espero que no. Ahora toca en otra competición, en la Concacaf y ustedes saben que yo le voy a Cruz Azul, pero siento que este partido en los últimos años se ha convertido en el partido más importante de México”, sentenció.

Mencionar que estas palabras fueron respaldadas por una gran parte de los aficionados, debido a que en los últimos años los equipos capitalinos han protagonizado grandes encuentros, entre los que destaca una final de liga y una semifinal.

Al mismo tiempo, el duelo entre Chivas y América ha perdido intensidad debido a que las realidades de los planteles son muy desiguales, impidiendo que se den encuentros dinámicos y emocionantes como en el pasado

Chaco Giménez comparte opinión con Santiago

En el mismo evento, el padre del goleador se hizo presente y al ser cuestionado por el mismo partido que apunta a paralizar el país, el exjugador señaló que por la intensidad de los partidos en los últimos años, se puede mencionar que es “el clásico más valorado en México”.