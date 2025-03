Video: ¡Superpoderes en el beisbol! MLB transforma a sus estrellas en héroes de anime

"Heroes the Game", nueva presentación de las Grandes Ligas

La Major League Baseball (MLB) lanzó una campaña innovadora donde redefinió la forma de presentar a sus estrellas de la campaña 2025 con una tendencia en animación.

¿Cuál es la nueva campaña de la MLB?

“Heroes of the Game” transforma a los mejores jugadores de la liga en personajes de anime, destacando sus habilidades sobrehumanas y su pasión por el beisbol.

La campaña, desarrollada por Wieden+Kennedy, presenta a Shohei Ohtani, Juan Soto y Aaron Judge como héroes de anime, cada uno con una misión única para la temporada 2025.

La fusión del beisbol con la estética del anime crea un espectáculo visualmente impactante, que busca conectar con las nuevas generaciones de aficionados.

Para la versión en México, MLB contó con la narración de Alfonso Herrera, uno de los actores mexicanos más reconocidos; fanático del beisbol, aportó su voz al proyecto, creando una conexión especial con el público mexicano.

“Es un honor para mí ser parte de esta campaña”, declaró Alfonso Herrera. “El beisbol es un deporte que me apasiona, y me emociona ver cómo se fusiona con el anime, un género que también disfruto”.

La campaña “Heroes of the Game” no se limita a los videos promocionales; MLB creó una experiencia inmersiva que incluye proyecciones digitales en lugares emblemáticos como Times Square y el Museo Soumaya, así como una instalación de tarjetas de beisbol a tamaño real en la sede de la liga en Nueva York.

Además, MLB colaboró con la artista J-Pop Ado para la banda sonora de la campaña, y ha trabajado con reconocidos estudios de animación japoneses para crear los videos promocionales.

MLB Estrellas del beisbol en anime (Cortesia MLB México)

La campaña “Heroes of the Game” representa un paso audaz para la MLB, que busca conectar con un público más amplio y diverso.

La fusión del beisbol con el anime, sumada a la participación de figuras como Alfonso Herrera, promete generar un gran impacto y emocionar a los aficionados de todo el mundo.