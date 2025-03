Chicharito: “No soy un jugador superdotado, pero me gané el respeto en el Real Madrid”

Javier Chicharito Hernández no atraviesa por el mejor momento en su carrera como futbolista; sin embargo, en 2014 sorprendió a propios y extraños al fichar con el Real Madrid. A más de 10 años de ese momento, el jugador de las Chivas compartió cómo fue su experiencia con el club español.

En una charla con el periodista español Julio Maldonado, Hernández Balcázar apuntó que el gran paso que tuvo por el Manchester United le ayudó a que lo recibieran de buena forma en el Madrid.

“Todos mis compañeros me respetaron un poquito más porque venía del Manchester United, ya sabían que había jugado ahí y aparte gané premios. Todo eso ayudó a mi adaptación. Respetan a todos, pero de dónde vienes y qué has hecho ayudan a que tus compañeros confíen en ti”, dijo el mexicano.

Chicharito reconoció que no es de los futbolistas más técnicos, pero que siempre ha sido muy trabajador (o currante de acuerdo al termino que usó en la entrevista) en toda su vida.

“No soy de estos jugadores con un talento técnico superdotado, que muchas veces me han criticado, pero he sido un currante desde que salí del vientre de mi madre. Me gané el respeto, porque a pesar de jugaba un minuto decía ‘voy a currar’. Cuando se lastiman Bale, Benzema y no hay de otra, Ancelotti empieza a confiar en mí, siendo titular. Jugué 12 partidos de titular”, explicó.

Mejor gol y relación con CR7

Javier Hernández fue cuestionado sobre cuál fue su mejor anotación como jugador del Real Madrid y él recordó que fue la que consiguió ante en el Atlético de Madrid, a pase de Cristiano Ronaldo, en en los cuartos de final de la Champions League.

“El gol más importante en mi etapa en Real Madrid -3 o 4 son cruciales por lo que significan-, la asistencia me la da Cristiano. Entre James y Cristiano hacen una gran jugada, una pared en la banda y luego Cris me la pone y la mando a guardar. Ese gol creo que fue la mayor confirmación de toda mi carrera. Estar en el Bernabéu, jugaron 90 minutos en un derbi”, comentó.

Finalmente compartió que tuvo una buena relación con el Bicho, aprovechando que tuvieron varios momentos para platicar a sola en instalaciones del club.

“Todos sabemos lo que es Cristiano Ronaldo, pero yo tuve muchas pláticas con él porque coincidíamos en temas de recuperación, en ciertos momentos donde no había gente, y ahí se hacía más vulnerable, platicábamos muchas cosas en común, historias en el Manchester. Sí, tuve muy buena relación con él. Me sorprendió para bien porque creo que cuando había más intimidad, permitía mostrarte un lado que no se podía permitir”, agregó.